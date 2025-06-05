Лиам Делап перешел в "Челси" более чем за 30 миллионов фунтов и получит 9 номер

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли
Эксклюзив
12:51 • 4934 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
11:49 • 12099 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

11:02 • 20357 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
08:39 • 59610 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

08:35 • 45320 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

5 июня, 06:46 • 41235 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 63224 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 95069 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

4 июня, 16:37 • 62105 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

4 июня, 14:27 • 58660 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4м/с
47%
752мм
Популярные новости

На оккупированной Луганщине тысячи людей без всякой надежды на медицинскую защиту - ЦНС

5 июня, 03:13 • 12274 просмотра

россия атаковала дронами Прилуки в Черниговской области: 5 погибших, среди них ребенок

5 июня, 03:29 • 20353 просмотра

В Польше появился государственный праздник в память о жертвах Волынской трагедии

5 июня, 05:00 • 11288 просмотра

К Коалиции РЭБ присоединились еще пять стран - Минобороны Украины

08:57 • 31513 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 34661 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 79616 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 92359 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 152865 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 193453 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 302187 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Биньямин Нетаньяху

Криштиану Роналду

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Германия

Белый дом

Киев

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 35824 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 47333 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 93764 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 302187 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 162900 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

DJI Mavic

Северный поток

Нью-Йорк Таймс

Северный поток — 2

Лиам Делап перешел в "Челси" более чем за 30 миллионов фунтов и получит 9 номер

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Челси подписал Лиама Делапа из Ипсвича более чем за 30 миллионов фунтов. Экс-форвард Ипсвича будет носить футболку с 9 номером, контракт до 2031 года.

Лиам Делап перешел в "Челси" более чем за 30 миллионов фунтов и получит 9 номер

Лиам Делап заключил соглашение с "Челси": сумма трансфера 30 миллионов фунтов, экс-форвард Ипсвича получит футболку с номером 9. Он был ключевой целью для "Блюз" в течение всего прошлого сезона.

Передает УНН со ссылкой на ВВС и Premier League. 

Детали

Футбольный клуб "Челси" официально подтвердил подписание английского нападающего Лиама Делапа.  

Ранее, значительный интерес к форварду молодежной сборной Англии проявили "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Ноттингем Форест" и "Ньюкасл". После вылета "Ипсвича" из Премьер-лиги был активирован пункт об отступных в размере 30 миллионов фунтов стерлингов. В результате, именно "Челси" заплатит отступные за подписание за талантливого игрока. 

Справочно

Считается, что именно отец Лиама Делапа - Рори Делап, английский и ирландский футболист, игравший на позиции полузащитника, в частности, за клубы "Дерби Каунти", "Саутгемптон" и "Сток Сити", -  ввел культ на вбрасывание из-за боковой линии.

Аутов отца Лиама боялись все клубы АПЛ. 

Рори Делап бросает так, словно пинает по мячу. Это немного несправедливое преимущество. Он использует вещь, которую вообще не принято использовать в футболе. Если бы мне предложили что-то изменить, я заменил бы вбрасывание на введение мяча ногой. Думаю, это сделало бы игру быстрее

- говорил как-то, во времена тренерской работы в лондонском "Арсенале", знаменитый Арсен Венгер.

Как "Челси" выиграл гонку за подписание 30-миллионного Делапа

Ряд клубов английской премьер-лиги, а также других ведущих чемпионатов в Европе проявляли серьезный интерес к нападающему сборной Англии до 21 года. Но Делап был ключевой целью для "Челси" в течение всего прошлого сезона.  

Ранее "Ипсвич" предоставил Делапу разрешение пообщаться с несколькими заинтересованными клубами. Тем временем совладелец "Челси" Бехдад Эгбали встретился с Давидом Манассехом, ключевым агентом игрока, в Дубае, ОАЭ. Интересно, что Эгбали даже выразил свою привязанность к игроку болельщикам "Челси" - во Вроцлаве, перед финалом Лиги конференций.

Главный тренер Энцо Мареска также непосредственно обращался к Делапу.

Недавно стало известно - 22-летний игрок наконец принял решение. 

Делапа заметили в аэропорту Станстед перед медицинским осмотром. Затем Челси подтвердил трансфер молодого форварда.

"Челси" объявил о переходе Лиама Делапа из "Ипсвич Таун", и о том, что "нападающий подписал контракт до 2031 года".

"Блюз" заплатили "Ипсвич Таун" 35,5 миллионов, чтобы подписать сына Рори Делапа, которого единогласно помнят как лучшего игрока с аут-лайн в истории Премьер-лиги.

- сообщили также СМИ.

Сегодня было подтверждено, что Делап будет носить 9 номер на футболке.

Напомним

"Челси" решил не подписывать вингера Санчо на постоянной основе, заплатив "Манчестер Юнайтед" 5 млн фунтов. Игрок возвращается в МЮ, но планирует рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

Криштиану Роналду принес победу Португалии над Германией (2:1) в полуфинале Лиги наций.

Украинский футболист отказывается от трансфера в "ПСЖ" из-за россиянина в команде08.01.25, 14:15 • 29908 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спортНовости Мира
Дубай
Криштиану Роналду
Германия
Португалия
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9