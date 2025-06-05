Лиам Делап перешел в "Челси" более чем за 30 миллионов фунтов и получит 9 номер

Лиам Делап заключил соглашение с "Челси": сумма трансфера 30 миллионов фунтов, экс-форвард Ипсвича получит футболку с номером 9. Он был ключевой целью для "Блюз" в течение всего прошлого сезона.

Передает УНН со ссылкой на ВВС и Premier League.

Детали

Футбольный клуб "Челси" официально подтвердил подписание английского нападающего Лиама Делапа.

Ранее, значительный интерес к форварду молодежной сборной Англии проявили "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Ноттингем Форест" и "Ньюкасл". После вылета "Ипсвича" из Премьер-лиги был активирован пункт об отступных в размере 30 миллионов фунтов стерлингов. В результате, именно "Челси" заплатит отступные за подписание за талантливого игрока.

Справочно

Считается, что именно отец Лиама Делапа - Рори Делап, английский и ирландский футболист, игравший на позиции полузащитника, в частности, за клубы "Дерби Каунти", "Саутгемптон" и "Сток Сити", - ввел культ на вбрасывание из-за боковой линии.

Аутов отца Лиама боялись все клубы АПЛ.

Рори Делап бросает так, словно пинает по мячу. Это немного несправедливое преимущество. Он использует вещь, которую вообще не принято использовать в футболе. Если бы мне предложили что-то изменить, я заменил бы вбрасывание на введение мяча ногой. Думаю, это сделало бы игру быстрее - говорил как-то, во времена тренерской работы в лондонском "Арсенале", знаменитый Арсен Венгер.

Как "Челси" выиграл гонку за подписание 30-миллионного Делапа

Ряд клубов английской премьер-лиги, а также других ведущих чемпионатов в Европе проявляли серьезный интерес к нападающему сборной Англии до 21 года. Но Делап был ключевой целью для "Челси" в течение всего прошлого сезона.

Ранее "Ипсвич" предоставил Делапу разрешение пообщаться с несколькими заинтересованными клубами. Тем временем совладелец "Челси" Бехдад Эгбали встретился с Давидом Манассехом, ключевым агентом игрока, в Дубае, ОАЭ. Интересно, что Эгбали даже выразил свою привязанность к игроку болельщикам "Челси" - во Вроцлаве, перед финалом Лиги конференций.

Главный тренер Энцо Мареска также непосредственно обращался к Делапу.

Недавно стало известно - 22-летний игрок наконец принял решение.

Делапа заметили в аэропорту Станстед перед медицинским осмотром. Затем Челси подтвердил трансфер молодого форварда.

"Челси" объявил о переходе Лиама Делапа из "Ипсвич Таун", и о том, что "нападающий подписал контракт до 2031 года".

"Блюз" заплатили "Ипсвич Таун" 35,5 миллионов, чтобы подписать сына Рори Делапа, которого единогласно помнят как лучшего игрока с аут-лайн в истории Премьер-лиги. - сообщили также СМИ.

Сегодня было подтверждено, что Делап будет носить 9 номер на футболке.

Напомним

"Челси" решил не подписывать вингера Санчо на постоянной основе, заплатив "Манчестер Юнайтед" 5 млн фунтов. Игрок возвращается в МЮ, но планирует рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

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