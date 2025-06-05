Ліам Делап перейшов у "Челсі" за понад 30 мільйонів фунтів і отримає 9 номер
Київ • УНН
Челсі підписав Ліама Делапа з Іпсвіча за понад 30 мільйонів фунтів. Екс-форвард Іпсвіча носитиме футболку з 9 номером, контракт до 2031 року.
Ліам Делап уклав угоду з "Челсі": сума трансферу 30 мільйонів фунтів, екс-форвард Іпсвіча отримає футболку з номером 9. Він був ключовою ціллю для "Блюз" протягом усього минулого сезону.
Передає УНН із посиланням на ВВС та Premier League.
Деталі
Футбольний клуб "Челсі" офіційно підтвердив підписання англійського нападника Ліама Делапа.
Раніше, значний інтерес до форварда молодіжної збірної Англії проявили "Манчестер Юнайтед", "Евертон", "Ноттінгем Форест" та "Ньюкасл". Після вильоту "Іпсвіча" з Прем'єр-ліги був активований пункт про відступні у розмірі 30 мільйонів фунтів стерлінгів. У результаті, саме "Челсі" заплатить відступні за підписання за талановитого гравця.
Довідково
Вважається, що саме батько Ліама Делапа - Рорі Делап, англійський та ірландський футболіст, що грав на позиції півзахисника, зокрема, за клуби "Дербі Каунті", "Саутгемптон" та "Сток Сіті", - запровадив культ на вкидання з-за бокової лінії.
Аутів батька Ліама боялися усі клуби АПЛ.
Рорі Делап кидає так, наче буцає по м'ячу. Це трохи несправедлива перевага. Він використовує річ, яку взагалі не прийнято використовувати у футболі. Якби мені запропонували щось змінити, я замінив би вкидання на введення м'яча ногою. Думаю, це зробило б гру швидшою
Як "Челсі" виграв гонку за підписання 30-мільйонного Делапа
Низка клубів англійської прем'єр-ліги, а також інших провідних чемпіонатів у Європі виявляли серйозний інтерес до нападника збірної Англії до 21 року. Але Делап був ключовою ціллю для "Челсі" протягом усього минулого сезону.
Раніше "Іпсвіч" надав Делапу дозвіл поспілкуватися з кількома зацікавленими клубами. Тим часом співвласник "Челсі" Бехдад Егбалі зустрівся з Давидом Манассехом, ключовим агентом гравця, в Дубаї, ОАЕ. Цікаво, що Егбалі навіть висловив свою прихильність до гравця вболівальникам "Челсі" - у Вроцлаві, перед фіналом Ліги конференцій.
Головний тренер Енцо Мареска також безпосередньо звертався до Делапа.
Нещодавно стало відомо - 22-річний гравець нарешті прийняв рішення.
Делапа помітили в аеропорту Станстед перед медичним оглядом. Потім Челсі підтвердив трансфер молодого форварда.
"Челсі" оголосив про перехід Ліама Делапа з "Іпсвіч Таун", та про те, що "нападник підписав контракт до 2031 року".
"Блюз" заплатили "Іпсвіч Таун" 35,5 мільйонів, щоб підписати сина Рорі Делапа, якого одностайно пам'ятають як найкращого гравця з аут-лайн в історії Прем'єр-ліги.
Сьогодні було підтверджено, що Делап носитиме 9 номер на футболці.
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