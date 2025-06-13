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"Ліверпуль" заплатив рекордну суму за півзахисника леверкузенського "Байєра" Флоріана Віртца

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

Півзахисник Флоріан Віртц офіційно переходить з леверкузенського Байєра в Ліверпуль. Сума трансферу склала рекордні 116 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Ліверпуль" заплатив рекордну суму за півзахисника леверкузенського "Байєра" Флоріана Віртца

Літнє трансферне вікно "Ліверпуля" розпочалося з бурхливого старту - з'явилася інформація про домовленість з леверкузенським "Байєром" про перехід у клуб англійської прем'єр-ліги Флоріана Вірца, якого визнано найкращим гравцем німецької Бундесліги за підсумками сезону-2024/25.

Передає УНН із посиланням на ВВС, Sky Sports та ESPN.

Деталі

Чемпіони Прем'єр-ліги "Ліверпуль" домовилися про підписання атакуючого півзахисника збірної Німеччини Флоріана Віртца з "Баєра" на суму 116 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як повідомляють BBC та Sky Sports, із посиланням на загальну угоду з "Баєром", перехід коштуватиме близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів (117,5 мільйона євро), плюс додаткові 16 мільйонів (18,8 мільйона євро) залежно від цілей.

Наразі Віртц є найдорожчим трансфером не лише "Ліверпуля", а й усієї Прем'єр-ліги.

Зазначимо, що 22-річний гравець був креативним стрижнем у леверкузенському "Баєрі", команді, яка здобула славу в Бундеслізі під керівництвом Хабі Алонсо.

Довідково

Віртц вийшов з молодіжної академії ФК "Кельн", але у 2020 році перейшов до леверкузенського "Баєра". Він зіграв майже 200 офіційних матчів за клуб, головною з яких став чемпіонський титул у сезоні 2023/24. Під керівництвом Хабі Алонсо "Байєр" став чемпіоном Німеччини. Також слід зазначити, що у Вірца все ще був контракт до 2027 року.

Віртц забив сім голів у 31 матчі за збірну Німеччини з моменту свого дебюту за національний склад у 2021 році.

Віртц має стати другим гравцем, якого "Ліверпуль" придбав у "Баєр Леверкузен" цього літа, адже правий захисник Жеремі Фрімпонг прибув за 34 мільйони фунтів стерлінгів, передає ВВС.

"Ліверпуль", який виграв титул чемпіона Прем'єр-ліги 2024-25 років у першому сезоні тренера Арне Слота, прагнув посилити свій склад, і вважається, що рівень їхніх витрат став таким завдяки обмеженню витрат у попередні трансферні вікна.

Минулого літа вони придбали лише у "Ювентуса" італійського вінгера Федеріко К'єзу за 12,5 мільйонів фунтів стерлінгів, тоді як грузинський воротар Георгій Мамардашвілі був підписаний з "Валенсії" за 29 мільйонів фунтів стерлінгів, що дозволить йому приєднатися до команди до початку наступного сезону.

Що стосується втрат, то "Ліверпуль" продав воротаря збірної Ірландії Каоймхіна Келлехера до "Брентфорда" за початкові 12,5 мільйонів фунтів стерлінгів, які можуть зрости до 18 мільйонів фунтів стерлінгів.

Вони також позбулися правого захисника збірної Англії Трента Александера-Арнольда, який перейшов до мадридського "Реала".

Нагадаємо

"Челсі" вирішив не підписувати вінгера Санчо на постійній основі, сплативши "Манчестер Юнайтед" 5 млн фунтів. Гравець повертається в МЮ, але планує розглянути інші варіанти продовження кар'єри.

Колумбійський форвард Джон Дюран незадоволений в "Аль-Насрі", як і клуб ним. Після скандалів та зниження вартості трансферу, він може перейти в оренду до іншого клубу.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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