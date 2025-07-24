"Ліверпуль" підписав форварда Екітіке

Нападник Уго Екітіке перейшов із франкфуртського "Айнтрахту" до "Ліверпуля" за 79 млн фунтів стерлінгів (91,5 млн євро), пише УНН з посиланням на Sky Sports News.

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"Ліверпуль" заплатить початковий внесок у 69 мільйонів фунтів стерлінгів (80 мільйонів євро) плюс 10 мільйонів фунтів стерлінгів (12,5 мільйона євро) за нападника, і їхні літні витрати сягнуть 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як і у випадку з Флоріаном Вірцем, більшість бонусів, пов'язаних із трансфером Екітіке, пов'язані з трофейними успіхами "Ліверпуля" та значним внеском гравця у команду.

Минулого сезону Екітіке забив 22 голи у 48 іграх у всіх змаганнях за Франкфурт, допомігши команді кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

"Ліверпуль" бачить у ньому багатофункціонального центрального нападника, який в основному грає на позиції "дев'ятки", але також може грати на позиції другого форварда або флангового форварда.

У клубі вважають, що Екітіке має потенціал стати одним із найкращих нападників світу, якщо продовжить у тому ж дусі.

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