"Ліверпуль" підписав форварда Екітіке
Київ • УНН
Уго Екітіке перейшов з франкфуртського "Айнтрахта" до "Ліверпуля" за 79 мільйонів фунтів стерлінгів. "Ліверпуль" заплатить 69 мільйонів фунтів стерлінгів початкового внеску та 10 мільйонів фунтів стерлінгів бонусами.
Нападник Уго Екітіке перейшов із франкфуртського "Айнтрахту" до "Ліверпуля" за 79 млн фунтів стерлінгів (91,5 млн євро), пише УНН з посиланням на Sky Sports News.
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"Ліверпуль" заплатить початковий внесок у 69 мільйонів фунтів стерлінгів (80 мільйонів євро) плюс 10 мільйонів фунтів стерлінгів (12,5 мільйона євро) за нападника, і їхні літні витрати сягнуть 300 мільйонів фунтів стерлінгів.
Як і у випадку з Флоріаном Вірцем, більшість бонусів, пов'язаних із трансфером Екітіке, пов'язані з трофейними успіхами "Ліверпуля" та значним внеском гравця у команду.
Минулого сезону Екітіке забив 22 голи у 48 іграх у всіх змаганнях за Франкфурт, допомігши команді кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.
"Ліверпуль" бачить у ньому багатофункціонального центрального нападника, який в основному грає на позиції "дев'ятки", але також може грати на позиції другого форварда або флангового форварда.
У клубі вважають, що Екітіке має потенціал стати одним із найкращих нападників світу, якщо продовжить у тому ж дусі.
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