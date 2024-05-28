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Другий українець в історії: Михайлюк вийшов у фінал НБА у складі Бостон Селтікс

Другий українець в історії: Михайлюк вийшов у фінал НБА у складі Бостон Селтікс

Київ • УНН

 • 36082 перегляди

Захисник збірної України Святослав Михайлюк вперше у своїй кар'єрі вийшов до фіналу НБА, ставши другим українцем в історії, який здійснив цей подвиг, граючи за "Бостон Селтікс".

Захисник збірної України Святослав Михайлюк виступає у плей-оф НБА вдруге у своїй кар'єрі та вперше дійшов до фіналу ліги. Він став другим українцем в історії, якому вдалося вийти у фінал цього турніру. Про це повідомляє УНН з посиланням на Федерацію Баскетболу в Україні.

Деталі

В поточному плей-оф Михайлюк зіграв у двох матчах першого раунду проти Маямі, два рази вийшов у другому раунді проти Клівленда та один раз у фінальній серії Сходу проти Індіани.

Команда Бостон Селтікс, де він зараз грає, виграли титул чемпіонів НБА 17 разів і тричі поспіль ставали чемпіонами Східної конференції.

Михайлюк проводить свій шостий сезон в НБА, раніше граючи за команди Лейкерс, Детройт, Оклахома, Нью-Йорк та Шарлотт.

Нагадаємо

Артем Довбик, нападник "Жирони" та збірної України, став найкращим бомбардиром сезону іспанської Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах, зрівнявшись з досягненням Андрія Шевченка для українців у топ-5 європейських лігах.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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