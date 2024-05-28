Второй украинец в истории: Михайлюк вышел в финал НБА в составе Бостон Селтикс

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк выступает в плей-офф НБА второй раз в своей карьере и впервые дошел до финала лиги. Он стал вторым украинцем в истории, которому удалось выйти в финал этого турнира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию Баскетбола в Украине.

Детали

В текущем плей-офф Михайлюк сыграл в двух матчах первого раунда против Майами, два раза вышел во втором раунде против Кливленда и один раз в финальной серии Востока против Индианы.

Команда Бостон Селтикс, где он сейчас играет, выиграли титул чемпионов НБА 17 раз и трижды подряд становились чемпионами Восточной конференции.

Михайлюк проводит свой шестой сезон в НБА, ранее играя за команды Лейкерс, Детройт, Оклахома, Нью-Йорк и Шарлотт.

Напомним,

Артем Довбик, нападающий «Жироны» и сборной Украины, стал лучшим бомбардиром сезона испанской Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах, сравнявшись с достижением Андрея Шевченко для украинцев в топ-5 европейских лигах.