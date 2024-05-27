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Нападник “Жирони” та національної збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону в іспанській Ла Лізі

Нападник “Жирони” та національної збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону в іспанській Ла Лізі

Київ • УНН

 • 23425 перегляди

Артем Довбик, нападник «Жирони» та збірної України, став найкращим бомбардиром сезону іспанської Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах, зрівнявшись з досягненням Андрія Шевченка для українців у топ-5 європейських лігах.

Нападник іспанської "Жирони" та національної збірної України Артем Довбик, який забив 24 голи в 36-ти матчах в іспанській Ла Лізі, став найкращим бомбардиром сезону. Довбику вдалося повторити досягнення іншого легендарного нападника Андрія Шевченка за голами за сезон в топ-5 лігах Європи серед українців.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.

Деталі

Нападник "Жирони" та національної збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону в іспанській Ла Лізі. Наш футболіст забив 24 голи в 36-ти матчах елітного дивізіону чемпіонату Іспанії"

- йдеться в повідомленні. 

Доповнення

Зазначимо, що до заключного туру іспанської Ла ліги Довбик перебував на другому місці в гонці бомбардирів, пропустивши вперед себе нападника "Вільярреалу" Александера Серлота, який у рамках 37 туру іспанського чемпіонату оформив покер у ворота мадридського "Реалу", за який виступає наш співвітчизник, воротар Андрій Лунін. У заключному турі, в якому "Жирона" приймала "Гранаду", Артем Довбик оформив хет-трик, завдяки чому вийшов на перше місце в гонці бомбардирів.

До слова, у тому матчі, в якому команда Довбика виграла з рахунком 7:0, інший наш співвітчизник Віктор Циганков оформив дубль та віддав гольову передачу на захисника Еріка Гарсії, який забив перший гол у матчі. Загалом Циганков забив у чемпіонаті 8 голів та віддав 7 асистів. "Жирона" у цьому сезоні зайняла 3 місце в чемпіонаті, що дозволило у наступному сезоні вперше в історії виступати у Єврокубках.

Це стало найбільшим досягненням з моменту створення клубу. Друге місце у гонці бомбардирів зайняв нападник "Вільярреалу" Александер Серлот - 23 голи, 6 з пенальті, а третє місце зайняв нападник каталонської "Барселони" Роберт Левандовський - 19 голів, 8 з пенальті. Також відзначимо, що Довбику вдалося повторити досягнення іншого легендарного нападника Андрія Шевченка за голами за сезон в топ-5 лігах Європи серед українців.

Шевченко тричі забивав по 24 голи за "Мілан" у Серії А: в кампаніях 1999/00, 2000/01 та 2003/04.Довідково Артем Довбик перейшов до іспанської "Жирони" влітку минулого року з "Дніпра-1" за 7 млн євро. Довбик вже вдруге поспіль стає кращим бомбардиром у чемпіонатах, у яких виступає.

Так, у чемпіонаті України з футболу сезону 2022/2023 Довбик став кращим бомбардиром, забивши 24 голи.

Нагадаємо

Українська асоціація футболу (УАФ) оприлюднила фінансовий кошторис українського футболу на 2024 рік.

Відповідно до представлених даних: премії українській збірній по футболу за вихід на Євро-2024 - 3,32 мільйона євро (139,4 мільйона гривень); гравцям олімпійської збірної з футболу – 13,1 млн гривень.

Павло Башинський

Павло Башинський

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