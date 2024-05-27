Нападающий испанской «Жироны» и национальной сборной Украины Артем Довбык, который забил 24 гола в 36-ти матчах в испанской Ла Лиге, стал лучшим бомбардиром сезона. Довбыку удалось повторить достижение другого легендарного нападающего Андрея Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах Европы среди украинцев.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

Детали

Нападающий «Жироны» и национальной сборной Украины Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в испанской Ла Лиге. Наш футболист забил 24 гола в 36-ти матчах элитного дивизиона чемпионата Испании» - говорится в сообщении.

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Отметим, что до заключительного тура испанской Ла лиги Довбик находился на втором месте в гонке бомбардиров, пропустив вперед себя нападающего "Вильярреала" Александера Серлота, который в рамках 37 тура испанского чемпионата оформил покер в ворота мадридского "Реала", за который выступает наш соотечественник, вратарь Андрей Лунин. В заключительном туре, в котором "Жирона" принимала "Гранаду", Артем Довбик оформил хет-трик, благодаря чему вышел на первое место в гонке бомбардиров.

К слову, в том матче, в котором команда Довбыка выиграла со счетом 7:0, другой наш соотечественник Виктор Цыганков оформил дубль и отдал голевую передачу на защитника Эрика Гарсии, который забил первый гол в матче. Всего Цыганков забил в чемпионате 8 голов и отдал 7 ассистов. «Жирона» в этом сезоне заняла 3 место в чемпионате, что позволило в следующем сезоне впервые в истории выступать в Еврокубках.

Это стало наибольшим достижением с момента создания клуба. Второе место в гонке бомбардиров занял нападающий "Вильярреала" Александер Серлот - 23 гола, 6 с пенальти, а третье место занял нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский - 19 голов, 8 с пенальти. Также отметим, что Довбыку удалось повторить достижение другого легендарного нападающего Андрея Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах Европы среди украинцев.

Шевченко трижды забивал по 24 гола за "Милан" в Серии А: в кампаниях 1999/00, 2000/01 и 2003/04.Справка Артем Довбик перешел в испанскую "Жирону" летом прошлого года из "Днепра-1" за 7 млн евро. Довбик уже второй раз подряд становится лучшим бомбардиром в чемпионатах, в которых выступает.

Так, в чемпионате Украины по футболу сезона 2022/2023 Довбик стал лучшим бомбардиром, забив 24 гола.

Напомним,

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обнародовала финансовую смету украинского футбола на 2024 год.

Согласно представленным данным: премии украинской сборной по футболу за выход на Евро-2024 - 3,32 миллиона евро (139,4 миллиона гривен); игрокам олимпийской сборной по футболу - 13,1 млн гривен.