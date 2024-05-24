За вихід на Євро-2024 збірній Україні затверджена премія у 3,32 мільйони євро
Київ • УНН
Українська асоціація футболу затвердила преміальні у розмірі 3,32 мільйона євро (139,4 мільйона гривень) за вихід збірної України на Євро-2024.
Українська асоціація футболу (УАФ) оприлюднила фінансовий кошторис українського футболу на 2024 рік. Відповідно до представлених даних: премії українській збірній по футболу за вихід на Євро-2024 - 3,32 мільйона євро (139,4 мільйона гривень); гравцям олімпійської збірної з футболу – 13,1 млн грн.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу УАФ.
Деталі
У Будинку футболу президент УАФ Андрій Шевченко та генеральний секретар Асоціації Ігор Грищенко зустрілися зі спортивними журналістами. Представники ЗМІ отримали інформацію щодо бюджету УАФ на 2024 рік.
Зокрема стало відомо, що премії збірної за вихід на Євро-2024 становитимуть 3,32 мільйона євро, або 139,4 мільйона гривень, а для олімпійської збірної (U-23) - 13,1 млн грн (0,31 млн євро).
Річний фінансовий кошторис включає наступне:
Необхідні видатки для досягнення головної мети УАФ – розвитку та популяризації футболу в Україні, забезпечення виступів національних збірних команд України з футболу та підтримки розвитку футболу в регіонах.
Завдяки оптимізації витрат та отримання дозволу від ФІФА і УЄФА на зміну цільового призначення певної частини коштів, адміністрації УАФ вдалось покрити дефіцит бюджету понад 100 млн. гривень, який сформувався на початок 2024 року.
УАФ - фінансовий бюджет:
УАФ - надходження:
УАФ - витрати:
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