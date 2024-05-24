За выход на Евро-2024 сборной Украины утверждена премия в 3,32 миллиона евро за выход на Евро-2024

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обнародовала финансовую смету украинского футбола на 2024 год. Согласно представленным данным: премии украинской сборной по футболу за выход на Евро-2024 - 3,32 миллиона евро (139,4 миллиона гривен); игрокам олимпийской сборной по футболу - 13,1 млн грн.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Детали

В Доме футбола президент УАФ Андрей Шевченко и генеральный секретарь Ассоциации Игорь Грищенко встретились со спортивными журналистами. Представители СМИ получили информацию о бюджете УАФ на 2024 год.

В частности стало известно, что премии сборной за выход на Евро-2024 составят 3,32 миллиона евро, или 139,4 миллиона гривен, а для олимпийской сборной (U-23) - 13,1 млн грн (0,31 млн евро).

Годовая финансовая смета включает следующее:

Необходимые расходы для достижения главной цели УАФ - развития и популяризации футбола в Украине, обеспечения выступлений национальных сборных команд Украины по футболу и поддержки развития футбола в регионах.

Благодаря оптимизации расходов и получения разрешения от ФИФА и УЕФА на изменение целевого назначения определенной части средств, администрации УАФ удалось покрыть дефицит бюджета более 100 млн. гривен, который сформировался на начало 2024 года.

УАФ - финансовый бюджет:

УАФ - поступление:

УАФ - расходы:

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