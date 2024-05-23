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Оновлення офсайду: ФІФА закликає випробувати нові правила положення "поза грою"

Оновлення офсайду: ФІФА закликає випробувати нові правила положення "поза грою"

Київ • УНН

 • 14900 перегляди

ФІФА закликає протестувати основну зміну до правила офсайду, запропоновану Арсеном Венгером, згідно з якою положення поза грою залежатиме від відстані між нападником і останнім захисником, а не від нинішньої інтерпретації.

ФІФА закликає Міжнародну раду футбольних асоціацій (IFAB) здійснити перевірку першої за понад 30 років зміни правила положення "поза грою", - йдеться про так званий "закон Арсена Венгера". Про це пише УНН із посиланням на The New York Times.

ФІФА хоче, щоб футбольний законодавчий орган - Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) - продовжила випробування найбільшої за останні 30 років зміни до правила офсайду 

– йдеться у матеріалі.

Контекст

Директор з глобального просування футболу у всесвітній асоціації ФІФА Арсен Венгер працює над революційними змінами правил офсайду. Згідно з пропозицією Венгера у майбутньому офсайд повинен залежати від того, чи є відстань між нападником і останнім гравцем команди суперника. У момент передачі м’яча принаймні одна частина тіла має бути на тій самій висоті, що й гравець захисту, щоб це було офсайдом.

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Запланована зміна правил можливо буде добре сприйнята гравцями та вболівальниками, оскільки до сьогодні майже неможливо визначити точний момент офсайду. Втім рішення, прийняті VAR на користь або проти офсайду, часто залежать від нюансів. Нове правило також дасть нападникам більше тактичних можливостей. А також, - свободу починати удар у потрібний момент. Таким чином, у майбутньому захисникам буде складніше вивести суперника з положення "поза грою".

Розвиток дискусії

Арсен Венгер залишив Прем'єр-лігу в 2018 році та почав працювати керівником глобального футбольного розвитку ФІФА, - фахівець просував ідею змінити закон про офсайд з 2020 року.

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IFAB, до складу якого входять боси чотирьох британських футбольних асоціацій і ФІФА, погодилися випробувати ідею, яку іноді називають "правилом денного світла", оскільки це те, що асистент арбітра повинен бачити між нападником і гравцем.

Випробування було проведено в Італії, серед гравців до 18 років. IFAB отримав оновлену інформацію про його прогрес на щорічних загальних зборах у березні. Були й інші випробування у змаганнях у вікових групах у Нідерландах та Швеції.

ФІФА взяла на себе зобов'язання випробувати змінений закон про офсайд (..) Ми продовжимо ці випробування, оцінимо результати і обговоримо їх з усіма зацікавленими сторонами

- інформує відомство.

Ідея зміни правила офсайду може зацікавити багатьох нападників і шанувальників атакувальної гри. Втім є й ті, хто побоюється, оскільки пропозиція змін істотно змістить баланс між атакою і захистом. Але нові правила також можуть покласти край суперечкам про офсайд.

Колишній керівник Венгера і близький друг Девід Дейн переконаний, що екс-наставник лондонського "Арсеналу" має рацію.

Ексвіце-голова "Арсеналу", виступаючи на конгресі ФІФА в Бангкоку минулого тижня, сказав: "Правило офсайду має змінитися, оскільки воно є надто суперечливим і проблематичним".

Нагадаємо

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