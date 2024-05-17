ФІФА затвердила 5 принципів боротьби з расизмом у футболі

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на 74 конгресі організації в Бангкоку, затвердила п'ять основних принципів боротьби з расизмом у футбольній сфері. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ФІФА.

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У Федерації додають, що ця ідея, ґрунтується на консультаціях з нинішніми та колишніми гравцями, які хочуть змінювати гру на краще. План складається з наступних компонентів:

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