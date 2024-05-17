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ФІФА затвердила 5 принципів боротьби з расизмом у футболі

ФІФА затвердила 5 принципів боротьби з расизмом у футболі

Київ • УНН

 • 19178 перегляди

ФІФА затвердила п'ять принципів боротьби з расизмом у футболі. Президент Федерації Джанні Інфантіно наголосив, що у футболі єдиний колір, який має значення у грі, — колір форми гравців,

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на 74 конгресі організації в Бангкоку, затвердила п'ять основних принципів боротьби з расизмом у футбольній сфері. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ФІФА.

Деталі 

У Федерації додають, що ця ідея, ґрунтується на консультаціях з нинішніми та колишніми гравцями, які хочуть змінювати гру на краще. План складається з наступних компонентів:

  • Перший принцип - "правила та санкції". Расизм буде порушенням з обов'язковим включенням до дисциплінарних кодексів усіх 211 членів-асоціацій, стосовно расизму застосовуватимуться конкретні санкції.
  • Другий принцип - "дії на полі". Гравці повинні зупинити, призупинити чи не зараховувати гри у разі прояву расизму. Запроваджено глобальний жест (складені у хрест руки), з допомогою якого може бути показано прояв расизму прямо під час матчу.
  • Третій принцип - "кримінальне переслідування". Федерація діятиме з метою визнання расизму як кримінального злочину, щоб порушники переслідувалися за всією суворістю закону
  • Четвертий принцип - "навчання", ФІФА планує розробляти та просувати освітні ініціативи, щоб створити майбутнє без расизму.
  • П'ятий принцип - "голос гравців", ФІФА створить групу з колишніх гравців, чоловіків та жінок, щоб відстежувати прояви расизму та давати рекомендації.

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За словами президента ФІФА Джанні Інфантіно, футбол — це гра, в якій перемагають по заслугах, і не має значення з якої спортсмен країни, адже єдиний колір, який має значення у грі, — колір форми гравців,

Расизм – це щось жахливе. Це бич, який існує в нашому суспільстві. І це також те, що проникло у футбол. Занадто довго ми не могли впоратися з цим належним чином. Ми повинні встати і боротися з расизмом і перемогти расизм разом

- заявив Інфантіно.

Нагадаємо

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) може дозволити проведення матчів внутрішніх чемпіонатів за межами країн, що їх організовують.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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