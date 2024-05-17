ФИФА утвердила 5 принципов борьбы с расизмом в футболе

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ФИФА утвердила пять принципов борьбы с расизмом в футболе. Президент Федерации Джанни Инфантино отметил, что в футболе единственный цвет, который имеет значение в игре, - цвет формы игроков,
Силы сопротивления Мариуполя обнаружили крупнейший полигон рф на юге Донетчины
Мариупольское сопротивление обнаружило крупнейший российский военный полигон на юге Донецкой области, на который перебрасывают технику оккупантов и тренируют бригады.
Израиль отверг обвинения Южной Африки в геноциде палестинцев в Международном суде ООН
Израиль отверг обвинения Южной Африки в геноциде палестинцев в Международном суде ООН, оправдывая свою военную операцию в Рафахе, как самооборону от боевиков ХАМАС, которые обстреливали его ракетами и удерживали заложников.
Премьер Словакии Фицо перенес очередную операцию. Его состояние остается очень серьезным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес очередную операцию после покушения, его состояние остается тяжелым, но стабильным.
Из оккупированной Херсонщины эвакуировали трех родных братьев и сестру
С временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию эвакуировали трех братьев и сестру в возрасте от 2 до 12 лет.
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россияне намеренно нагнетают вокруг темы переговоров с Украиной, чтобы меньше стран присоединились к Саммиту мира - Кулеба
По словам Кулебы, россияне намеренно распространяют дезинформацию о тайных переговорах с Украиной, чтобы помешать странам присоединиться к предстоящему Мирному саммиту.
Посевная-2024: в Украине засеяли более 90% запланированных площадей
В Украине уже засеяно более 11 миллионов гектаров яровых культур, что составляет более 90% от запланированной посевной площади, причем кукуруза, ячмень, пшеница, овес, горох, гречиха и просо являются основными культурами, выращиваемыми в разных регионах.