ФИФА утвердила 5 принципов борьбы с расизмом в футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) на 74 конгрессе организации в Бангкоке, утвердила пять основных принципов борьбы с расизмом в футбольной сфере. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Детали

В Федерации добавляют, что эта идея, основывается на консультациях с нынешними и бывшими игроками, которые хотят менять игру к лучшему. План состоит из следующих компонентов:

Первый принцип - "правила и санкции". Расизм будет нарушением с обязательным включением в дисциплинарные кодексы всех 211 членов-ассоциаций, в отношении расизма будут применяться конкретные санкции.

Второй принцип - "действия на поле". Игроки должны остановить, приостановить или не засчитывать игры в случае проявления расизма. Введен глобальный жест (сложенные в крест руки), с помощью которого может быть показано проявление расизма прямо во время матча.



Третий принцип - "уголовное преследование". Федерация будет действовать с целью признания расизма как уголовного преступления, чтобы нарушители преследовались по всей строгости закона

Четвертый принцип - "обучение", ФИФА планирует разрабатывать и продвигать образовательные инициативы, чтобы создать будущее без расизма.



Пятый принцип - "голос игроков", ФИФА создаст группу из бывших игроков, мужчин и женщин, чтобы отслеживать проявления расизма и давать рекомендации.



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По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, футбол - это игра, в которой побеждают по заслугам, и не имеет значения из какой спортсмен страны, ведь единственный цвет, который имеет значение в игре, - цвет формы игроков,

Расизм - это нечто ужасное. Это бич, который существует в нашем обществе. И это также то, что проникло в футбол. Слишком долго мы не могли справиться с этим должным образом. Мы должны встать и бороться с расизмом и победить расизм вместе - заявил Инфантино.

Напомним

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) может разрешить проведение матчей внутренних чемпионатов за пределами стран, их организующих.