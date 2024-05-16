Сборная Украины объявила список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024

Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров объявил состав, который примет участие в подготовительном сборе перед финальным турниром Евро-2024 в Германии, во время которого у сборной Украины запланированы три товарищеских матча. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, пишет УНН.

Детали

Наставник обнародовал основной список, а также назвал шестерых исполнителей, которые вошли в резервный лист.

Отмечается, что окончательная заявка сборной Украины на Евро-2024 будет объявлена 7 июня.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все - "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан (оба - "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все - "Динамо" Киев), Егор Ярмолюк ("Бренфорд", Англия).

ФИФА может разрешить проводить матчи внутренних чемпионатов за рубежом