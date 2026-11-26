Betking Foundation, заснований Павлом Журилом, та іспанська LALIGA розпочали підготовку до третьої "Королівської подорожі". Цього разу до Іспанії вирушать юні футболісти дитячої академії ФК "Локомотив" – клубу, історія якого пов'язана з українською залізницею. На дітей чекають матч чемпіонату Іспанії, екскурсії стадіонами та музеї футболу.

Учасниками подорожі стануть 22 юні футболісти – діти військовослужбовців і полеглих захисників, діти загиблих та почесних залізничників, діти з малозабезпечених родин і ті, хто постраждав від російської агресії. Усі вони займаються футболом у дитячій академії "Локомотива". Поїздка дасть змогу дітям побачити наживо футбол, який вони зазвичай дивляться по телевізору.

Вибір команди невипадковий. За роки повномасштабної війни залізниця стала однією з опор країни. Нею евакуюють людей, перевозять гуманітарні вантажі та підтримують сполучення між містами. росія регулярно атакує залізничну інфраструктуру, а залізничники продовжують працювати попри обстріли, руйнування і втрати серед колег. Саме тому цього разу до участі запросили юних футболістів "Локомотива".

Головна подія – матч LALIGA "Ельче" – "Атлетіко Мадрид" у місті Ельче, який відбудеться 28 листопада. LALIGA також планує провести дітей стадіоном "Мануель Мартінес Валеро" – домашньою ареною "Ельче" на понад 30 тисяч глядачів. У Мадриді команда має побувати на "Сантьяго Бернабеу" і в музеї "Реала", а також у Legends: The Home of Football, де зібрані речі та історії видатних гравців і турнірів.

Для мене третя "Королівська подорож" має особливе значення. Українські залізничники щодня доводять, що навіть під обстрілами країна рухається вперед: вони рятують людей, з'єднують міста, працюють попри небезпеку та втрати. Ми хочемо, щоб їхні діти, а також діти, яких торкнулася війна, хоча б на якийсь час забули про тривоги й відчули справжнє дитинство. Побачили великий футбол і повірили, що мрії здійснюються. Адже саме заради майбутнього наших дітей ми всі сьогодні працюємо – прокоментував засновник Betking Foundation Павло Журило.

У LALIGA ми переконані, що відповідальність футболу виходить далеко за межі футбольного поля. Підтримка соціальних ініціатив в Україні є важливою складовою нашого прагнення використовувати силу спорту для позитивних змін у суспільстві. Завдяки нашому тривалому партнерству з Betking Foundation ми прагнемо відкривати нові можливості для юних українців, надихати наступне покоління та створювати незабутні враження, які виходять за межі футболу. Проєкт "Королівська подорож" відображає наше переконання, що міжнародні спортивні організації можуть відігравати важливу роль у зміцненні місцевих громад і створенні довготривалого позитивного впливу на суспільство – зазначив Javier Gurrea-Nozaleda, Head of Partnerships and Licensing at LALIGA.

Іспанську частину подорожі фонд показуватиме у своїх соцмережах у форматі щоденника: матч, стадіони, враження учасників. Подробиці української частини маршруту з міркувань безпеки оприлюднять лише після того, як діти повернуться додому.

Нагадаємо, "Королівська подорож 3.0" стане третьою спільною ініціативою Betking Foundation та LALIGA. Перша поїздка відбулася в січні 2026 року: 20 дітей-переселенців із прифронтових регіонів та дітей військовослужбовців відвідали Мілан, Сан-Себастьян і Париж. Вони побували на стадіоні "Сан-Сіро", а під час матчу "Реал Сосьєдад" – "Атлетіко Мадрид" вийшли на поле разом із футболістами. У травні відбулася друга подорож за участю 22 вихованців ФК "Олександрія", ФК "Львів" і футбольної академії "Тернопіль". Діти відвідали футбольні локації Італії та Іспанії, а головною подією став вихід на поле з гравцями "Жирони" та "Реал Сосьєдад" перед матчем LALIGA.

Соціальні проєкти Betking Foundation регулярно отримують визнання на міжнародному рівні. Зокрема, ініціатива "День із командою Королів" здобула золоту та срібну нагороди Davos Communications Awards 2026, увійшла до шортлистів ICCO Global Awards 2026 у п'яти номінаціях та European Excellence Awards 2026 – у двох. Проєкт також став фіналістом конкурсу Глобального договору ООН "Партнерство заради сталого розвитку 2025".

Betking Foundation – український благодійний фонд, заснований Павлом Журилом. Підтримує дітей і молодь через спорт, навчання та психологічну допомогу, особливу увагу приділяє дітям-переселенцям і тим, хто втратив рідних через війну. Серед проєктів фонду – "Королівська подорож", "День із командою Королів", "Королівський кубок" та "Королівський відпочинок".

LALIGA – приватна спортивна асоціація, яка об'єднує 20 клубів LALIGA EA SPORTS і 22 клуби LALIGA HYPERMOTION та відповідає за організацію професійних футбольних змагань в Іспанії. Заснована 1984 року.