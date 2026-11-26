Betking Foundation, основанный Павлом Журило, и испанская LALIGA начали подготовку к третьей "Королевской поездке". На этот раз в Испанию отправятся юные футболисты детской академии ФК "Локомотив" — клуба, история которого связана с украинской железной дорогой. Детей ждут матч чемпионата Испании, экскурсии по стадионам и музеи футбола.

Участниками поездки станут 22 юных футболиста — дети военнослужащих и погибших защитников, дети погибших и почётных железнодорожников, дети из малообеспеченных семей и те, кто пострадал от российской агрессии. Все они занимаются футболом в детской академии "Локомотива". Поездка позволит детям увидеть вживую футбол, который они обычно смотрят по телевизору.

Выбор команды неслучаен. За годы полномасштабной войны железная дорога стала одной из опор страны. По ней эвакуируют людей, перевозят гуманитарные грузы и поддерживают сообщение между городами. россия регулярно атакует железнодорожную инфраструктуру, а железнодорожники продолжают работать несмотря на обстрелы, разрушения и потери среди коллег. Именно поэтому на этот раз к участию пригласили юных футболистов "Локомотива".

Главное событие — матч LALIGA "Эльче" — "Атлетико Мадрид" в городе Эльче, который состоится 28 ноября. LALIGA также планирует провести детей по стадиону "Мануэль Мартинес Валеро" — домашней арене "Эльче" вместимостью более 30 тысяч зрителей. В Мадриде команда должна побывать на "Сантьяго Бернабеу" и в музее "Реала", а также в Legends: The Home of Football, где собраны вещи и истории выдающихся игроков и турниров.

Для меня третья "Королевская поездка" имеет особое значение. Украинские железнодорожники ежедневно доказывают, что даже под обстрелами страна движется вперёд: они спасают людей, соединяют города, работают несмотря на опасность и потери. Мы хотим, чтобы их дети, а также дети, которых коснулась война, хотя бы на какое-то время забыли о тревогах и почувствовали настоящее детство. Увидели большой футбол и поверили, что мечты сбываются. Ведь именно ради будущего наших детей мы все сегодня работаем — прокомментировал основатель Betking Foundation Павел Журило.

В LALIGA мы убеждены, что ответственность футбола выходит далеко за пределы футбольного поля. Поддержка социальных инициатив в Украине является важной составляющей нашего стремления использовать силу спорта для позитивных изменений в обществе. Благодаря нашему долгосрочному партнёрству с Betking Foundation мы стремимся открывать новые возможности для юных украинцев, вдохновлять следующее поколение и создавать незабываемые впечатления, которые выходят за рамки футбола. Проект "Королевская поездка" отражает нашу убеждённость в том, что международные спортивные организации могут играть важную роль в укреплении местных сообществ и создании долгосрочного позитивного влияния на общество — отметил Javier Gurrea-Nozaleda, Head of Partnerships and Licensing at LALIGA.

Испанскую часть поездки фонд будет показывать в своих социальных сетях в формате дневника: матч, стадионы, впечатления участников. Подробности украинской части маршрута по соображениям безопасности обнародуют только после того, как дети вернутся домой.

Напомним, "Королевская поездка 3.0" станет третьей совместной инициативой Betking Foundation и LALIGA. Первая поездка состоялась в январе 2026 года: 20 детей-переселенцев из прифронтовых регионов и детей военнослужащих посетили Милан, Сан-Себастьян и Париж. Они побывали на стадионе "Сан-Сиро", а во время матча "Реал Сосьедад" — "Атлетико Мадрид" вышли на поле вместе с футболистами. В мае состоялась вторая поездка с участием 22 воспитанников ФК "Александрия", ФК "Львов" и футбольной академии "Тернополь". Дети посетили футбольные локации Италии и Испании, а главным событием стал выход на поле с игроками "Жироны" и "Реал Сосьедад" перед матчем LALIGA.

Социальные проекты Betking Foundation регулярно получают признание на международном уровне. В частности, инициатива "День с командой Королей" завоевала золотую и серебряную награды Davos Communications Awards 2026, вошла в шорт-листы ICCO Global Awards 2026 в пяти номинациях и European Excellence Awards 2026 — в двух. Проект также стал финалистом конкурса Глобального договора ООН "Партнёрство ради устойчивого развития 2025".

Betking Foundation — украинский благотворительный фонд, основанный Павлом Журилом. Поддерживает детей и молодёжь посредством спорта, обучения и психологической помощи, уделяя особое внимание детям-переселенцам и тем, кто потерял родных из-за войны. Среди проектов фонда — "Королевское путешествие", "День с командой Королей", "Королевский кубок" и "Королевский отдых".

LALIGA — частная спортивная ассоциация, объединяющая 20 клубов LALIGA EA SPORTS и 22 клуба LALIGA HYPERMOTION и отвечающая за организацию профессиональных футбольных соревнований в Испании. Основана в 1984 году.