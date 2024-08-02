Римская "Рома" подписала из испанской "Жироны" форварда сборной Украины Артема Довбыка. Отмечается, что Довбик подписал контракт на 5 лет, а испанский клуб получит 30,5 млн евро за трансфер игрока. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба, передает УНН.

Детали

Клуб заключил соглашение с клубом Ла Лиги "Жироной" о переходе украинского центрфорварда, которому в июне исполнилось 27 лет, в ряды "Джаллоросси" навсегда. Левоногий и умный игрок, Артем был лучшим бомбардиром Ла Лиги в сезоне 2023/24, забил 24 гола в 36 играх, а также отдал восемь результативных передач. Эти исключительные цифры способствовали первой исторической квалификации Лиги чемпионов для каталонского клуба, занявшего третье место в высшем дивизионе Испании в прошлом сезоне - сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что Довбик будет выступать за "волков" под 11 номером и станет первым украинцем в истории "Ромы". Также в клубе отметили, что это первый случай, когда клуб купил лучшего бомбардира предыдущего сезона в любой европейской лиге.

По информации СМИ, Довбик подписал контракт на 5 лет - до лета 2029 года.

Трансфер 27-летнего форварда обошелся "Роме" в 30,5 миллиона евро плюс 6 миллионов бонусов получит "Жирона" в качестве бонусов и при следующей перепродаже еще 10% от стоимости трансфера. Зарплата составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.

Также СМИ сообщали, что Довбик отказался от выплаты в 1,5 млн евро от "Жироны". Дело в том, что у Артема было письменное соглашение с испанским клубом согласно которому в случае его продажи он получил бы полтора миллиона евро. Игрок решил отказаться от этих денег, чтобы помочь своему новому клубу.

Довбык уже успел встретиться с главным тренером римского клуба Даниэле де Росси, отметив, что "очень счастлив".

В это трансферное окно к Довбыку также интерес проявлял мадридский "Атлетико".

Дополнение

В прошлом сезоне "Рома" заняла 6 место в Серии А и квалифицировалась в Лигу Европы.

В сезоне 2023/2024 Артем Довбик перебрался в испанскую "Жирону" из "Днепр-1" за 7,5 млн евро.

Артем Довбик став футболістом іспанської “Жирони”

В этом сезоне Довбык, который забил 24 гола в 36-ти матчах в испанской Ла Лиге, стал лучшим бомбардиром сезона. Довбыку удалось повторить достижение другого легендарного нападающего Андрея Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах Европы среди украинцев.

Нападник “Жирони” та національної збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону в іспанській Ла Лізі

Также отметим, что Довбык стал 14 украинцем, который будет выступать в чемпионате Италии. В свое время в Серии А играли легендарный форвард Андрей Шевченко, Александр Заваров, Алексей Михайличенко, Евгений Шахов, Сергей Ателькин, Василий Прийма, Владислав Супряга, Вячеслав Чурко, Илья Брюхов и Танасий Косован.

Сейчас в Серии А выступают еще двое украинских игроков - Руслан Малиновский ("Дженоа") и Виктор Коваленко ("Эмполи").