По следам Андрея Шевченко: нападающий Жироны Артем Довбик поражает Европу бомбардирскими достижениями

Нападающий сборной Украины Артем Довбик играет ключевую роль в достижении испанской Жироной верхушки таблицы чемпионата Испании по футболу. Забив 16 голов, Довбик стал вторым украинцем, который в топ-чемпионатах мира забил более 15 голов, передает УНН со ссылкой на испанское издание "Sport".

Давно в Украине не было нападающего уровня Артема Довбыка. Нападающий "Жироны" сделал поздний футбольный взрыв, но в свои 26 лет он является одним из самых привлекательных игроков Европы, настолько, что возглавил таблицу лучших бомбардиров Ла Лиги. - пишет ежедневная спортивная газета Испании.

"Жирона" одержала приятную победу над "Реал Бетис", чтобы закрепить свою позицию на третьем месте в лиге и мечтать о путевке в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Победа, в которой Артем Довбик был ключевым нападающим, - продолжают испанские спортивные СМИ.

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В этом сезоне 26-летний нападающий забил 16 голов и отдал пять результативных передач в 28 матчах в чемпионате Испании.

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Напомним, что бывший форвард сборной Украины Андрей Шевченко достиг рекорда, забив 24 гола в рамках серии А. В сезонах 1999/2000 и 2003/04, украинец дважды становился лучшим бомбардиром итальянского чемпионата.

Интересно, что именно Шевченко был тем тренером сборной Украины, который дал Добвику возможность дебютировать за национальную команду в возрасте 23 лет.

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