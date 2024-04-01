Обзор и результаты 22 тура УПЛ: "Динамо" уверенно побеждает "Ворсклу", впрочем "Шахтер" укрепляет лидерство в таблице

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  211896 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  184415 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  186385 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  382167 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  139789 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136193 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154615 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143431 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145533 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153555 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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21 марта 2024, 11:56  •  712731 просмотра
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Обзор и результаты 22 тура УПЛ: "Динамо" уверенно побеждает "Ворсклу", впрочем "Шахтер" укрепляет лидерство в таблице

"Динамо" уверенно разгромило "Ворсклу" со счетом 5:1, а "Шахтер" укрепил свое лидерство в таблице УПЛ благодаря победе над "Оболонью" со счетом 3:0.

спорт •   •  6089 просмотра
Обзор и результаты 22 тура УПЛ: "Динамо" уверенно побеждает "Ворсклу", впрочем "Шахтер" укрепляет лидерство в таблице

За неделю россияне обстреляли Черниговщину почти 80 раз, повреждены линии электропередач

За прошедшую неделю россияне 79 раз обстреляли 28 населенных пунктов Черниговской области, повредив линии электропередач.

Общество •   •  11167 просмотра
За неделю россияне обстреляли Черниговщину почти 80 раз, повреждены линии электропередач

Украина получила 118 млн долл. от Японии на здравоохранение и восстановление

Украина получила $118 млн грантов от Японии в рамках проектов Всемирного банка HEAL и HOPE на поддержку государственного бюджета, системы здравоохранения и ремонт жилья.

Экономика •   •  9789 просмотра
Украина получила 118 млн долл. от Японии на здравоохранение и восстановление

Евровидение-2024: Украину подвинули из топ-3 в рейтинге букмекеров

Согласно обновленным прогнозам букмекеров, Украина опустилась на 4-е место с 10% шансами на победу в Евровидении-2024, тогда как Хорватия, Швейцария и Италия занимают первые три места.

Культура •   •  9172 просмотра
Евровидение-2024: Украину подвинули из топ-3 в рейтинге букмекеров

Работница детского сада корректировала ракетные удары по Харькову - СБУ

Работницу детского сада в Харькове задержали за то, что она действовала как агент российской разведки, предоставляя координаты и разведывательные данные для корректировки вражеских ударов по городу.

Война •   •  12866 просмотра
Работница детского сада корректировала ракетные удары по Харькову - СБУ

Франция ожидает, что Китай направит рф очень четкие сигналы из-за войны в Украине

Франция ожидает от Китая очень четких сигналов россии в связи с войной в Украине.

Война •   •  14089 просмотра
Франция ожидает, что Китай направит рф очень четкие сигналы из-за войны в Украине

россияне наносят удары по Харьковской области - ОВА

Российские войска наносят удары по городу Харькову и прилегающим районам, жителей просят быть в укрытиях.

Общество •   •  14007 просмотра
россияне наносят удары по Харьковской области - ОВА

Пыль из Сахары достигла Украины: людям советуют закрывать окна

Пыль из Сахары пришла в Украину и сегодня распространится на большинство регионов, создавая потенциальные риски для здоровья уязвимых групп населения, которым рекомендуется закрыть окна.

Общество •   •  11697 просмотра
Пыль из Сахары достигла Украины: людям советуют закрывать окна

Враг снова атаковал высоковольтную подстанцию, дефицита электричества нет - Минэнерго

Российская армия атаковала высоковольтную подстанцию в Запорожской области, повредив оборудование. Дефицита электроэнергии в Украине нет и аварийные отключения не применяются.

Война •   •  15428 просмотра
Враг снова атаковал высоковольтную подстанцию, дефицита электричества нет - Минэнерго

Вражеская ДРГ пытались зайти на Сумщине: пограничники отбили нападение

Украинские пограничники отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть на территорию Сумской области, вступили в перестрелку и заставили врага отступить.

Война •   •  14429 просмотра
Вражеская ДРГ пытались зайти на Сумщине: пограничники отбили нападение