Обзор и результаты 22 тура УПЛ: "Динамо" уверенно побеждает "Ворсклу", впрочем "Шахтер" укрепляет лидерство в таблице

Динамо на выезде, в рамках 22-го тура чемпионата Украины, не оставило шансов полтавской Ворскле. Также, в рамках тура, прошли еще ряд матчей, в которых в частности, разошлись боевой ничьей "Минай" - "Александрия", а "Колос" проиграл "Днепр-1" со счетом 0:2, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Детали

"Ворскла" - "Динамо" - 1:5

Голы: Ковталюк (83) - Ванат (30), Бражко (45+3), Шапаренко (47, с пенальти, 77), Ярмоленко (78).

В 22 туре украинского чемпионата по футболу, "Ворскла" на своем поле разгромно проиграла киевскому "Динамо" со счетом 1:5.

На тридцатой минуте первого тайма Ванат, получив пас от Сироты, обыграл двух защитников и забил первый мяч 0:1. Впоследствии Владимир Бражко быстрее всех разобрался в штрафной площадке и точно пробил - 0:2. Во втором тайме дубль оформил Шапаренко. Еще один гол за "Динамо" забил Андрей Ярмоленко. Немножко подсластить горечь собственного поражения полтавчанам удалось на 83-ой минуте.

Другие матчи:

30.03.2024

"Оболонь" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Сикан 16, Швед 45+2, Швед 90

Героем поединка стал полузащитник донецкого "Шахтера" Марьян Швед, который сделал дубль, а также помог отличиться Даниилу Сикану.

"Шахтер" укрепляет лидерство в УПЛ.

"Полесье" - "Черноморец" - 1:4

Голы: Кушниренко 74 - Авагимян 53, 60, 64, Кузик 90

Житомирское Полесье дома проиграло одесскому Черноморцу (1:4) и продлило свою серию из поражений до четырех матчей подряд

"Верес" - "Кривбасс" - 0:2

Голы: Кучеренко, 54, аг, Лунев, 89

После первого тайма "Верес" остался в меньшинстве и криворожане смогли победить соперника благодаря автоголу Кучеренко и голу Лунева.

31.03.2024

"Минай" - "Александрия" - 2:2

Голы: 0:1 - 51 Кулаков, 0:2 - 58 Калитвинцев, 1:2 - 63 Устименко, 2:2 - 75 Гуничев

Голы: Устименко (63), Гуничев (75) - Кулаков (50), Калитвинцев (58).

На 51-й минуте Андрей Кулаков открыл счет в матче после передачи Артема Шулянского. Затем забил Калитвинцев.

На 68-й минуте Ковалец ("О") не реализовал пенальти (мимо ворот).

Устименко возродил интригу, замкнув головой подачу со стандарта - 1:2.

На 75-й минуте нападающий "Миная" Егор Гуничев сравнял счет, точно пробив головой. На 79 минуте второго тайма команда Ротаня осталась в меньшинстве, поскольку вторую желтую карточку заработал Ковалец.

"Заря" - "Металлист 1925" - 2:1

Голы: Герреро (41, 76) - Юсов (63).

Луганская команда вышла вперед в конце первого тайма: форвард сборной Панамы Эдуардо Герреро воспользовался передачей Арсения Батагова.

Во втором тайме, полузащитник Металлиста Юсов ударом головой сравнивает счет в матче после подачи с углового - 1:1. На 76 минуте, Герреро снова выводит свою команду вперед - 2:1.

"Колос" - "Днепр-1" - 0:2

Голы: Пихаленок (2), Гуцуляк (63).

Матч в Ковалевке начался с опозданием в сорок минут, и как только команды вышли на поле, "Днепр-1" сразу забил гол.

Отличился Пихаленок, после великолепного взаимодействия с Гуцуляком и Филипповым. Второй мяч Гуцуляк забил, получив пас из глубины поля от Пихаленка.

Напомним,

Тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал решающую победу над Исландией со счетом 2:1, которая обеспечила Украине выход на Евро-2024.