"Все заслуживают эту победу - болельщики, ВСУ и сборная" - Ребров о выходе на Евро-2024

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал победу над командой Исландии (2:1) в финале плей-офф квалификации Евро-2024 и выход в финальный турнир, пишет УНН со ссылкой на УАФ.

Я думаю, это очень важная победа для всего украинского народа, для наших воинов. Я очень рад за футболистов, потому что эти две игры были очень тяжелыми и нервными. И до, и после матчей мы говорили, что эти победы - для нашей страны, людей, защитников, которые отстаивают нашу свободу. Каждый понимает, насколько важна эта победа - отметил Ребров.

Он выразил благодарность болельщикам, которые даже после пропущенного гола поддерживали. "Мы действительно чувствовали это. Я считаю, что сегодня все заслуживают эту победу - наши болельщики, наши ВСУ и наша сборная", - отметил Ребров.

Напомним

Сборная Украины одержала победу над Исландией и вышла на Евро-2024.