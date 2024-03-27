"Все заслуживают эту победу - болельщики, ВСУ и сборная" - Ребров о выходе на Евро-2024

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  113612 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  111493 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  129356 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  122288 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  142395 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134270 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179595 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167061 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155491 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216157 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

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18 марта 2024, 18:47  •  541778 просмотра

"Все заслуживают эту победу - болельщики, ВСУ и сборная" - Ребров о выходе на Евро-2024

Тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал решающую победу над Исландией со счетом 2:1, которая обеспечила Украине выход на Евро-2024.

спорт •   •  10108 просмотра
"Все заслуживают эту победу - болельщики, ВСУ и сборная" - Ребров о выходе на Евро-2024

россияне ночью и утром атаковали две громады Сумщины: было 16 взрывов

Ночью и утром россияне атаковали две общины в Сумской области, обстреляв их из минометов и артиллерии. Зафиксировано 16 взрывов.

Общество •   •  12001 просмотра
россияне ночью и утром атаковали две громады Сумщины: было 16 взрывов

Воздушные силы: 10 из 13 "шахедов" ночью сбили над Харьковской, Сумской и Киевской областями

Украинские Воздушные силы сбили 10 из 13 российских беспилотников "Шахед", запущенных из курской области РФ ночью, в Харьковской, Сумской и Киевской областях.

Война •   •  12797 просмотра
Воздушные силы: 10 из 13 "шахедов" ночью сбили над Харьковской, Сумской и Киевской областями

Армия рф за сутки убила двух жителей Донетчины и ранила еще одного

За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли двое местных жителей, еще один получил ранения.

Война •   •  12737 просмотра
Армия рф за сутки убила двух жителей Донетчины и ранила еще одного

На Бердянское направление фиксируют большую переброску вражеской техники - Андрющенко

Российские войска перебрасывают большое количество техники и войск, включая штурмовые, инженерные и логистические подразделения, в направлении Бердянска и Приморска Запорожской области из оккупированного Мариуполя.

Война •   •  13261 просмотра
На Бердянское направление фиксируют большую переброску вражеской техники - Андрющенко

Может быть готов более чем на 80%: нардеп анонсировал продолжение работы комитета над законопроектом о мобилизации

Депутаты планируют рассмотреть еще более 700 поправок к законопроекту о мобилизации, вероятно, согласовав сегодня более 80% законопроекта.

Война •   •  16000 просмотра
Может быть готов более чем на 80%: нардеп анонсировал продолжение работы комитета над законопроектом о мобилизации

В Николаевской области враг ударил из минометов по акватории Очаковской громады, жертв нет

Вчера российские войска обстреляли из минометов акваторию Очаковской громады Николаевской области, о жертвах не сообщается.

Война •   •  13085 просмотра
В Николаевской области враг ударил из минометов по акватории Очаковской громады, жертв нет

На Харьковщине из-за атак рф за сутки четыре человека пострадали из-за атак рф

Четыре человека получили ранения в Харьковской области в результате российских обстрелов около 15 населенных пунктов.

Общество •   •  13799 просмотра
На Харьковщине из-за атак рф за сутки четыре человека пострадали из-за атак рф

В Херсонской области армия рф попала по жилым кварталам и автобусу, 3 раненых

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив здания и транспортные средства, в результате чего 3 человека получили ранения.

Война •   •  12179 просмотра
В Херсонской области армия рф попала по жилым кварталам и автобусу, 3 раненых

"С полдесятка снарядов": враг поздно вечером ударил по Никопольщине из тяжелой артиллерии

Поздно вечером агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии две громады Днепропетровской области, но никто не погиб и не пострадал, и ночь в регионе прошла без дальнейших обстрелов.

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"С полдесятка снарядов": враг поздно вечером ударил по Никопольщине из тяжелой артиллерии