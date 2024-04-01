Adidas прекращает продажу футболок сборной ФРГ с номером 44, дизайн которого напоминает руны нацистов

Производитель Adidas и Немецкий футбольный союз отреагировали на критику дизайна новой формы сборной Германии. У болельщиков вызвал раздражение дизайн с номером 44, - он напоминает запрещенные руны СС.

Теперь Adidas откажется от использования номера 44 на футбольной форме сборной Германии, передает УНН со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Детали

Производитель спортивной одежды Adidas и Немецкий футбольный союз отреагировали на критику дизайна ряда новой формы национальной сборной и соответственно откорректировали продажи.

Многие обратили внимание, что номер 44 на спине, напоминающий руны Schutzstaffel SS (подразделение режима Адольфа Гитлера во время нацистской диктатуры). В обсуждении в соцсетях по поводу номера 44 оказалось очень много критических замечаний.

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В связи с критикой Adidas планирует скорректировать продажи.

Мы заблокируем персонализацию трикотажных изделий в нашем онлайн-магазине - сказал представитель Adidas Оливер Брюгген в понедельник на вопрос Немецкого агентства прессы.

В понедельник днем в магазине Adidas было невозможно персонализировать футболки с именами и номерами, а DFB прекратил доставку заказанных комбинаций из 44 в собственном интернет-магазине.

Брюгген также отметил, что люди из 100 стран работают в Adidas, а сама компания "выступает за разнообразие и инклюзивность".

Мы активно ведем кампанию против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех формах - сказал представитель Adidas Оливер.

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