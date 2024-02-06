Австрія спростовує претензії спадкоємців Ґрюнбаума, власника творів Егона Шіле, щодо "нацистського пограбування"

Рішення з приводу повернення творів мистецтва австрійського художника Егона Шіле американським спадкоємцям колишнього власника художніх творів, який був євреєм, вплинуло на деякі провідні музеї Австрії. Згідно з інформацією AFP, культурні інституції навіть заперечували твердження, що деякі з їхніх фондів є нацистською здобиччю, передає УНН.

Деталі

Дванадцять робіт майстра експресіонізму Егона Шиле, які належали до величезної мистецької колекції Фріца Ґрюнбаума, австрійського єврейського артиста кабаре і відвертого критика нацистів, який загинув під час Голокосту, наразі зберігаються у двох віденських музеях. У Музеї Леопольда знаходяться 10 картин і малюнків, включаючи "Мертве місто III" (1911), а решта дві - в Альбертині.

Нащадки Грюнбаума вже понад два десятиліття вимагають їх повернення. Вони стверджують, що колекціонер був пограбований нацистами, але австрійський уряд наполягає на тому, що держава нібито отримала їх добросовісно.

Незважаючи на ретельне дослідження протягом багатьох років, не було знайдено доказів того, що колекція Фріца Грюнбаума була конфіскована - повідомило міністерство культури Австрії в електронному листі, надісланому AFP.

У 2010 році спеціальна комісія в Австрії рекомендувала не повертати твори мистецтва, оскільки невістка Грюнбаума Матильда Лукач продала десятки робіт швейцарському арт-дилеру в 1950-х роках. Слід зазначити, що низка судових процесів у Сполучених Штатах також не дійшли іншого висновку.

Пізніше американський закон про повернення експропрійованого під час Голокосту мистецтва (HEAR) від 2016 року продовжив термін давності для повернення викрадених нацистами творів мистецтва, - це дозволило спадкоємцям Ґрюнбаума знову звернутися до суду.

Згідно з твердженням родичів колекціонера, речі Ґрюнбаума була викрадена нацистами і здебільшого виставлені на аукціони або продані за кордон для фінансування нацистської партії. У 2018 році нью-йоркський суддя виніс рішення на їхню користь.

Згодом відбулося поновлення порушених майнових прав - деякі музеї, як Музей сучасного мистецтва Нью-Йорка, повертали їх добровільно. Інші чекали рішення суду.

Нещодавно влада США заявила, що їм вдалося повернути нащадкам Грюнбаума 10 творів мистецтва, "розграбованих нацистами", вартістю щонайменше 11 мільйонів євро.

Спадкоємці Ґрюнбаума подали скаргу проти Австрії в Нью-Йорку, звинувативши країну в тому, що вона "несправедливо і незаконно збагатилася" "за рахунок" нащадків.

Позиція австрійського уряду заявляє про відсутність доказів того, що картини були пограбовані. В Австрії, Міністерство культури у своїй заяві повідомляє про художні роботи, які "нещодавно були добровільно реституйовані в США". Наразі відомо, що альпійська країна повернула близько 15 800 творів мистецтва спадкоємцям їхніх колишніх єврейських власників.

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Доповнення

Наразі доволі високі претензії саме щодо Музею Леопольда, де зберігається найбільша у світі колекція робіт Шиле.

Музей є дітищем колекціонера-візіонера Рудольфа Леопольда, який почав скуповувати картини Шиле та австрійського майстра-символіста Густава Клімта після Другої світової війни, коли вони були майже забуті.

У 2016 році музей повернув два малюнки Шиле нащадкам єврейського колекціонера Карла Майлендера, який був депортований з Австрії у 1941 році.

Що стосується іншого культурного майданчика – Альбертини – як вказується, галерея у 2011 році також повернула п'ять малюнків з тієї ж колекції.

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Довідка

В одній з найбільш видовищних судових битв американський позивач намагався повернути п'ять шедеврів Клімта з австрійського музею Бельведер.

Музей був змушений повернути роботи, і згодом вони були продані на аукціоні за рекордну суму в 328 мільйонів євро.

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