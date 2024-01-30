Найбільший художній музей Фінляндії визнав Рєпіна українцем
Київ • УНН
Найбільший художній музей Фінляндії "Атенеум" визнав українську національність художника Іллі Рєпіна після того, як отримав докази того, що Рєпін народився на території сучасної України.
Найбільший художній музей Фінляндії "Атенеум" змінив підпис національності під прізвищем художника Іллі Рєпіна з росіянина на українця. Про це повідомляє місцеве видання Suomen Kuvaleht, передає УНН.
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У 2021 році фінський музей у співпраці з Третьяковською галереєю та Музеєм російського мистецтва провів велику виставку робіт Рєпіна. На ній розповідалося про те, що художник народився на території сучасної України, але представляли його як росіянина.
Відтоді українці зверталися до музею з наміром відновити історичну справедливість.
Куратор "Атенеуму" Тімо Гууско розповів, що остаточне рішення прийняли після листування з українською журналісткою Анною Лодигіною.
Музей "Метрополітен" змінив назву однієї з картин з "Російські танцівниці" на "Танцівниці в українському вбранні"19.03.23, 02:55 • 1475289 переглядiв
На початку 2023 вона попросила музей надати матеріали про життя Рєпіна у Фінляндії. Тоді їй надіслали статтю, у якій вказувалося, що батьки Рєпіна були росіянами та народилися в Підмосков'ї. У відповідь Лодигіна надіслала докази того, що це не так — церковні документи свідчили, що батько і дід художника народилися на території України.
Врешті керівництво музею визнало свою помилку і зараз у підписах до картин Рєпін вказаний як українець.
Нагадаємо
Музей "Метрополітен", що знаходиться у Нью-Йорку," переглянув класифікацію трьох художників 19-го століття, які раніше вважалися російськими - Іллі Рєпіна, Архипа Куїнджі та Івана Костянтиновича Айвазовського - щоб привернути увагу до їхнього українського коріння.