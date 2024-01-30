Крупнейший художественный музей Финляндии признал Репина украинцем
Киев • УНН
Крупнейший художественный музей Финляндии "Атенеум" признал украинскую национальность художника Ильи Репина после того, как появились доказательства того, что Репин родился на территории современной Украины.
Крупнейший художественный музей Финляндии "Атенеум" изменил подпись национальности под фамилией художника Ильи Репина с русского на украинца. Об этом сообщает местное издание Suomen Kuvaleht, передает УНН.
Детали
В 2021 году финский музей в сотрудничестве с Третьяковской галереей и Музеем русского искусства провел большую выставку работ Репина. На ней рассказывалось о том, что художник родился на территории современной Украины, но представляли его как русского.
С тех пор украинцы обращались в музей с намерением восстановить историческую справедливость.
Куратор "Атенеума" Тимо Гууско рассказал, что окончательное решение приняли после переписки с украинской журналисткой Анной Лодыгиной.
Музей "Метрополитен" изменил название одной из картин с "Русские танцовщицы" на "Танцовщицы в украинском наряде"19 март 2023, 00:55 • 1475137 просмотров
В начале 2023 года она попросила музей предоставить материалы о жизни Репина в Финляндии. Тогда ей прислали статью, в которой указывалось, что родители Репина были русскими и родились в Подмосковье. В ответ Лодыгина прислала доказательства того, что это не так - церковные документы свидетельствовали, что отец и дед художника родились на территории Украины.
Наконец руководство музея признало свою ошибку и сейчас в подписях к картинам Репин указан как украинец.
Напомним,
Музей "Метрополитен", находящийся в Нью-Йорке," пересмотрел классификацию трех художников 19-го века, которые ранее считались русскими - Ильи Репина, Архипа Куинджи и Ивана Константиновича Айвазовского - чтобы привлечь внимание к их украинским корням.
Крупнейший художественный музей Финляндии признал Репина украинцем
Крупнейший художественный музей Финляндии "Атенеум" признал украинскую национальность художника Ильи Репина после того, как появились доказательства того, что Репин родился на территории современной Украины.
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