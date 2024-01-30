Крупнейший художественный музей Финляндии признал Репина украинцем

Крупнейший художественный музей Финляндии "Атенеум" изменил подпись национальности под фамилией художника Ильи Репина с русского на украинца. Об этом сообщает местное издание Suomen Kuvaleht, передает УНН.

Детали

В 2021 году финский музей в сотрудничестве с Третьяковской галереей и Музеем русского искусства провел большую выставку работ Репина. На ней рассказывалось о том, что художник родился на территории современной Украины, но представляли его как русского.

С тех пор украинцы обращались в музей с намерением восстановить историческую справедливость.

Куратор "Атенеума" Тимо Гууско рассказал, что окончательное решение приняли после переписки с украинской журналисткой Анной Лодыгиной.

Музей "Метрополитен" изменил название одной из картин с "Русские танцовщицы" на "Танцовщицы в украинском наряде"

В начале 2023 года она попросила музей предоставить материалы о жизни Репина в Финляндии. Тогда ей прислали статью, в которой указывалось, что родители Репина были русскими и родились в Подмосковье. В ответ Лодыгина прислала доказательства того, что это не так - церковные документы свидетельствовали, что отец и дед художника родились на территории Украины.

Наконец руководство музея признало свою ошибку и сейчас в подписях к картинам Репин указан как украинец.

Напомним,

Музей "Метрополитен", находящийся в Нью-Йорке," пересмотрел классификацию трех художников 19-го века, которые ранее считались русскими - Ильи Репина, Архипа Куинджи и Ивана Константиновича Айвазовского - чтобы привлечь внимание к их украинским корням.