Австрия опровергает претензии наследников Грюнбаума, владельца произведений Эгона Шиле, относительно "нацистского ограбления"
Австрийские музеи отрицают утверждение, что картины Эгона Шиле, принадлежавшие еврейскому коллекционеру, были разграблены нацистами.
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
ГБР подтвердило, что расследует дело по факту возможного злоупотребления служебным положением директором юридического департамента Национального банка Украины.
"Отпустите": Безуглая призвала Раду не затягивать с объявлением ее выхода из фракции
Народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к руководству Рады с просьбой не затягивать с объявлением о выходе из фракции "Слуга народа".
Экс-главу Верховного Суда Князева отстранили от осуществления правосудия
Высший совет правосудия временно отстранил бывшего председателя Верховного Суда судью Всеволода Князева от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года в связи с расследованием дела о получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
россияне атаковали Берислав беспилотниками: ранена 55-летняя женщина
Оккупационные войска трижды сбросили взрывчатку с дрона вблизи гуманитарного штаба, в результате чего пострадала 55-летняя женщина. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести
В Минобороны Британии показали, как проходят обучение украинские хирурги
Британские военные хирурги обучают украинских коллег, как оказывать помощь раненым солдатам.
Малюська прокомментировал расследование Bihus.Info о СБУ: "Стыд за работу спецслужбы"
Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал необходимость усиления контроля за действиями украинских спецслужб после того, как расследование Bihus. Info выявило, что СБУ вела слежку за журналистами.
Экс-правоохранителю, который стал прокурором "днр", объявили подозрение в госизмене
Бывшему сотруднику прокуратуры Донецкой области, который изменил присяге в 2014 году, грозит лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества.
На Прикарпатье произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в 12 км к востоку от Яремче в Ивано-Франковской области 6 февраля 2024 года на глубине 4 км.
Поставки оружия и создание совместных производств обсудил заместитель Умерова с чиновниками Норвегии
Заместитель министра обороны Украины во время визита в Норвегию обсудил закупку оружия непосредственно у норвежских оборонных компаний и налаживание совместного производства оружия в Украине.