Австрия опровергает претензии наследников Грюнбаума, владельца произведений Эгона Шиле, относительно "нацистского ограбления"

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  145315 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  137044 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  146215 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  253549 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  344383 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  330752 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  289783 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  282360 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Новости по теме

Австрия опровергает претензии наследников Грюнбаума, владельца произведений Эгона Шиле, относительно "нацистского ограбления"

Австрийские музеи отрицают утверждение, что картины Эгона Шиле, принадлежавшие еврейскому коллекционеру, были разграблены нацистами.

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Австрия опровергает претензии наследников Грюнбаума, владельца произведений Эгона Шиле, относительно "нацистского ограбления"

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

ГБР подтвердило, что расследует дело по факту возможного злоупотребления служебным положением директором юридического департамента Национального банка Украины.

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

"Отпустите": Безуглая призвала Раду не затягивать с объявлением ее выхода из фракции

Народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к руководству Рады с просьбой не затягивать с объявлением о выходе из фракции "Слуга народа".

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"Отпустите": Безуглая призвала Раду не затягивать с объявлением ее выхода из фракции

Экс-главу Верховного Суда Князева отстранили от осуществления правосудия

Высший совет правосудия временно отстранил бывшего председателя Верховного Суда судью Всеволода Князева от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года в связи с расследованием дела о получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

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Экс-главу Верховного Суда Князева отстранили от осуществления правосудия

россияне атаковали Берислав беспилотниками: ранена 55-летняя женщина

Оккупационные войска трижды сбросили взрывчатку с дрона вблизи гуманитарного штаба, в результате чего пострадала 55-летняя женщина. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести

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россияне атаковали Берислав беспилотниками: ранена 55-летняя женщина

В Минобороны Британии показали, как проходят обучение украинские хирурги

Британские военные хирурги обучают украинских коллег, как оказывать помощь раненым солдатам.

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В Минобороны Британии показали, как проходят обучение украинские хирурги

Малюська прокомментировал расследование Bihus.Info о СБУ: "Стыд за работу спецслужбы"

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал необходимость усиления контроля за действиями украинских спецслужб после того, как расследование Bihus. Info выявило, что СБУ вела слежку за журналистами.

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Малюська прокомментировал расследование Bihus.Info о СБУ: "Стыд за работу спецслужбы"

Экс-правоохранителю, который стал прокурором "днр", объявили подозрение в госизмене

Бывшему сотруднику прокуратуры Донецкой области, который изменил присяге в 2014 году, грозит лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества.

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Экс-правоохранителю, который стал прокурором "днр", объявили подозрение в госизмене

На Прикарпатье произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в 12 км к востоку от Яремче в Ивано-Франковской области 6 февраля 2024 года на глубине 4 км.

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На Прикарпатье произошло землетрясение

Поставки оружия и создание совместных производств обсудил заместитель Умерова с чиновниками Норвегии

Заместитель министра обороны Украины во время визита в Норвегию обсудил закупку оружия непосредственно у норвежских оборонных компаний и налаживание совместного производства оружия в Украине.

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Поставки оружия и создание совместных производств обсудил заместитель Умерова с чиновниками Норвегии