Австрия опровергает претензии наследников Грюнбаума, владельца произведений Эгона Шиле, относительно "нацистского ограбления"

Решение по поводу возвращения произведений искусства австрийского художника Эгона Шиле американским наследникам бывшего владельца художественных произведений, который был евреем, повлияло на некоторые ведущие музеи Австрии. Согласно информации AFP, культурные институции даже отрицали утверждение, что некоторые из их фондов являются нацистской добычей, передает УНН.

Детали

Двенадцать работ мастера экспрессионизма Эгона Шиле, которые принадлежали к огромной художественной коллекции Фрица Грюнбаума, австрийского еврейского артиста кабаре и откровенного критика нацистов, погибшего во время Холокоста, сейчас хранятся в двух венских музеях. В Музее Леопольда находятся 10 картин и рисунков, включая "Мертвый город III" (1911), а остальные две - в Альбертине.

Потомки Грюнбаума уже более двух десятилетий требуют их возвращения. Они утверждают, что коллекционер был ограблен нацистами, но австрийское правительство настаивает на том, что государство якобы получило их добросовестно.

Несмотря на тщательное исследование в течение многих лет, не было найдено доказательств того, что коллекция Фрица Грюнбаума была конфискована - сообщило министерство культуры Австрии в электронном письме, направленном AFP.

В 2010 году специальная комиссия в Австрии рекомендовала не возвращать произведения искусства, поскольку невестка Грюнбаума Матильда Лукач продала десятки работ швейцарскому арт-дилеру в 1950-х годах. Следует отметить, что ряд судебных процессов в Соединенных Штатах также не пришли к другому выводу.

Позже американский закон о возвращении экспроприированного во время Холокоста искусства (HEAR) от 2016 года продлил срок давности для возврата похищенных нацистами произведений искусства, - это позволило наследникам Грюнбаума снова обратиться в суд.

Согласно утверждению родственников коллекционера, вещи Грюнбаума были похищены нацистами и по большей части выставлены на аукционы или проданы за границу для финансирования нацистской партии. В 2018 году нью-йоркский судья вынес решение в их пользу.

Со временем произошло восстановление нарушенных имущественных прав - некоторые музеи, как Музей современного искусства Нью-Йорка, возвращали их добровольно. Другие ждали решения суда.

Недавно власти США заявили, что им удалось вернуть потомкам Грюнбаума 10 произведений искусства, "разграбленных нацистами", стоимостью не менее 11 миллионов евро.

Наследники Грюнбаума подали жалобу против Австрии в Нью-Йорке, обвинив страну в том, что она "несправедливо и незаконно обогатилась" "за счет" потомков.

Позиция австрийского правительства заявляет об отсутствии доказательств того, что картины были ограблены. В Австрии, Министерство культуры в своем заявлении сообщает о художественных работах, которые "недавно были добровольно реституированы в США". Известно, что альпийская страна вернула около 15 800 произведений искусства наследникам их бывших еврейских владельцев.

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Дополнение

Сейчас довольно высокие претензии именно к Музею Леопольда, где хранится крупнейшая в мире коллекция работ Шиле.

Музей является детищем коллекционера-визионера Рудольфа Леопольда, который начал скупать картины Шиле и австрийского мастера-символиста Густава Климта после Второй мировой войны, когда они были почти забыты.

В 2016 году музей вернул два рисунка Шиле потомкам еврейского коллекционера Карла Майлендера, который был депортирован из Австрии в 1941 году.

Что касается другой культурной площадки - Альбертины - как указывается, галерея в 2011 году также вернула пять рисунков из той же коллекции.

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Справка

В одной из самых зрелищных судебных битв американский истец пытался вернуть пять шедевров Климта из австрийского музея Бельведер.

Музей был вынужден вернуть работы, и впоследствии они были проданы на аукционе за рекордную сумму в 328 миллионов евро.

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