На 77 году жизни скончался голливудский актер Карл Везерс - звезда "Рокки" и "Мандалорца"

На 77 году жизни скончался американский актер, продюсер, режиссер и бывший профессиональный игрок в американский футбол Карл Уэзерс. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает Variety со ссылкой на его менеджера, передает УНН.

Детали

Звезда фильмов "Рокки" и "Хищник" Карл Уэзерс умер во сне. У актера остались двое сыновей. Причина смерти не сообщается.

Карл Уэзерс родился 14 января 1948 года в США. Наиболее известен ролями Аполло Крида в серии фильмов "Рокки", Джорджа Диллона в "Хищнике", Чаббса Петерсона в фильмах "Счастливчик Гилмор" и "Никки, дьявол-младший", а также исполнением роли экранной версии самого себя в комедийном сериале "За".

Он был номинирован на премию "Эмми Прайм-тайм" в номинации "Лучший приглашенный актер в драматическом сериале" за работу в сериале "Звездные войны" "Мандалорец".

Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь. Благодаря своему вкладу в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил большой след в мире и получил признание многих поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом говорится в заявлении семьи актера.

До того, как Уэзерс пробился в Голливуд, он был футболистом "Окленд Рейдерс".

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