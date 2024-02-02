На 77 году жизни скончался голливудский актер Карл Везерс - звезда "Рокки" и "Мандалорца"
Американский актер Карл Везерс, звезда фильмов "Рокки" и "Мандалориец", умер в возрасте 77 лет.
На Ривненщине будут судить мужчину за разбойное нападение на женщин, угрозы гранатой правоохранителям и арсенал оружия дома
Мужчину будут судить за ограбление, нападение и хранение оружия после того, как он ворвался в дом с топором и пистолетом, угрожал полиции гранатой и был найден с целым арсеналом в собственном доме.
Украина уведомила США о решении освободить Залужного - The Washington Post
Решение об отставке командующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного было доведено до сведения администрации США, но детали его реализации остаются непонятными.
BBC и "Медиазона" подтвердили гибель более 43 тысяч российских военных с начала полномасштабной агрессии
Журналисты BBC и Mediaphone подтвердили более 43 тысяч смертей российских военнослужащих с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Украина и Канада запустили работу Международной коалиции за возвращение украинских детей
Украина и Канада создали Международную коалицию за возвращение украинских детей, чтобы способствовать возвращению незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей из россии домой и оказывать им поддержку после возвращения.
Чехия предлагает закупить для Украины 450 тысяч снарядов вне ЕС - СМИ
Чешская Республика настаивает на том, чтобы ЕС обратился за пределами блока за дополнительными 450 000 артиллерийских снарядов для Украины в связи с тем, что ЕС не смог выполнить свое обещание поставить 1 миллион снарядов к марту.
Ермак встретился с экс-госсекретарем США Помпео: о чем говорили
Ермак поблагодарил Помпео и США за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшую помощь, подчеркнув необходимость сдерживания российской агрессии и защиты суверенитета.
Будут соответствующие форматы, будут новые пакеты поддержки: Зеленский о подготовке международной работы
Зеленский заявил, что Украина готовится к международным встречам для обсуждения новых пакетов поддержки, а также получил дополнительные системы противовоздушной обороны.
Кулеба призвал ОБСЕ предоставить приоритет в защите национальных меньшинств в россии
Министр Кулеба призвал ОБСЕ предоставить приоритет защите прав национальных меньшинств в России и сделать этот вопрос ключевым в своей повестке дня, ссылаясь на недавние события в Башкортостане, где власти расправляются с инакомыслием против войны.
Председатель ОБСЕ 23 февраля будет созывать заседание по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину
Действующий председатель ОБСЕ созывает заседание по случаю второй годовщины полномасштабной российской агрессии против Украины и продолжить поддержку Украины в условиях продолжающейся войны.