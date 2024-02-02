На 77 році життя помер голлівудський актор Карл Везерс — зірка "Роккі" та "Мандалорця"

На 77 році життя помер американський актор, продюсер, режисер і колишній професійний гравець в американський футбол Карл Уезерс. Про це у п'ятницю, 2 лютого, повідомляє Variety з посиланням на його менеджера, передає УНН.

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Зірка фільмів "Роккі" та "Хижак" Карл Уезерс помер уві сні. В актора залишилися двоє синів. Причина смерті не повідомляється.

Карл Уезерс народився 14 січня 1948 року у США. Найбільш відомий ролями Аполло Крида в серії фільмів "Роккі", Джорджа Діллона в "Хижаку", Чаббса Петерсона у фільмах "Щасливчик Гілмор" та "Ніккі, диявол-молодший", а також виконанням ролі екранної версії самого себе в комедійному серіалі "За".

Він був номінований на премію "Еммі Прайм-тайм" у номінації "Кращий запрошений актор у драматичному серіалі" за роботу у серіалі "Зоряні війни" "Мандалорець".

Карл був винятковою людиною, яка прожила надзвичайне життя. Завдяки своєму внеску в кіно, телебачення, мистецтво та спорт він залишив великий слід у світі та отримав визнання багатьох поколінь. Він був улюбленим братом, батьком, дідусем, партнером і другом