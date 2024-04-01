Делегацию фундаменталистского движения "Талибан" пригласили на форум в россию

Делегация движения "Талибан", которое силовым захватом пришло к власти в Афганистане в 2021 году, приглашена на форум "Россия - Исламский мир", который состоится с 14 по 19 мая в городе Казань. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

МИД рф пригласил делегацию талибов к участию в форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", который запланирован на май 2023 года.

В мае 2023 года россия приняла участие в консультативных переговорах ООН по взаимодействию с новыми властями Афганистана. Директор второго департамента Азии МИДа страны-оккупанта, Замир Кабулов сообщил росСМИ, что рф сотрудничает с правительством талибов в Афганистане на тему антитеррористических действий "на регулярной основе".

Представители исламистского движения Талибан осуществили наступление во всем Афганистане в мае 2021 года на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, который находился там 20 лет. В августе 2021 года "Талибан" захватил Кабул столицу страны Афганистана. Впоследствии было объявлено о захвате власти в Афганистане и создании "Исламского эмирата Афганистан".

В марте 2022 года Москва аккредитовала первого дипломата правительства талибов, не признанного международным сообществом. В то же время фундаменталистское движение "Талибан" объявлено решением Верховного суда от 2003 года террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ.

Напомним,

Восемь человек, по утверждению представителя афганского Талибана, погибли в результате пакистанских авиаударов по приграничным районам в восточных провинциях Хост и Пактика на востоке Афганистана.

УНН сообщал, что в Германии произошел скандал, вызванный выступлением на религиозном мероприятии в мечети города Кельн афганского чиновника Абдулы Бари Омара, который якобы "распространял пропаганду "Талибана". С критикой относительно появления и активности в ФРГ действующего афганского чиновника высказались представители МИД и МВД страны.