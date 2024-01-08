В Італії спалахнув скандал через фашистське привітання під час меморіальної ходи

У столиці Італії спалахнув скандал через те, що учасники ходи в пам’ять про вбитих наприкінці 70-х років неофашистів використали фашистське вітання. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Зазначається, що вчора у столиці Італії відбувся захід з вшанування пам’яті трьох бойовиків руху "Молодий фронт" Франко Бігонцетті, Франческо Чіаватта та Стефано Реккіоні, вбитих 7 січня 1978 року у Римі.

У соцмережі потрапили численні відео з цьогорічного заходу, де учасники наприкінці відповіли на фразу "За усіх полеглих побратимів" – "Присутні", та підняли праві руки у фашистському вітанні.

У виданні наголошують, що на заходу вже не було чинних посадовців – меморіальна подія за участі очільника регіону Лаціо закінчилась за декілька годин до того на цьому ж місці.

Проте багато опозиційних політиків відреагували обуренням на таку поведінку учасників меморіальної ходи.

Зокрема, політик від Демократичної партії Еллі Шляйн заявила, що Рим у 2024, набув вигляду 1924. Вона підкреслила, що це неприйнятно.

Її однопартієць Нікола Зінгаретті написав, що не має питань до меморіального заходу, але використане вітання – "символ смерті, насильства та примусу", і це має бути засуджене усіма політичними силами, а мовчання можна розцінювати як схвалення.

Ми – сила, яка точно не є фашистами, ми є антифашистами. Будь-хто, хто так вчинив, безумовно заслуговує на загальний осуд, як і всі демонстрації на підтримку диктатур. Є закон, який вказує, що у нашій країні неприпустимо виправдовувати фашизм