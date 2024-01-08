В Італії спалахнув скандал через фашистське привітання під час меморіальної ходи
Київ • УНН
У Римі під час заходу в пам’ять про вбитих неофашистів масово використали давньоримське вітання, яке вважається фашистським, що спричинило скандал в країні.
У столиці Італії спалахнув скандал через те, що учасники ходи в пам’ять про вбитих наприкінці 70-х років неофашистів використали фашистське вітання. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що вчора у столиці Італії відбувся захід з вшанування пам’яті трьох бойовиків руху "Молодий фронт" Франко Бігонцетті, Франческо Чіаватта та Стефано Реккіоні, вбитих 7 січня 1978 року у Римі.
У соцмережі потрапили численні відео з цьогорічного заходу, де учасники наприкінці відповіли на фразу "За усіх полеглих побратимів" – "Присутні", та підняли праві руки у фашистському вітанні.
У виданні наголошують, що на заходу вже не було чинних посадовців – меморіальна подія за участі очільника регіону Лаціо закінчилась за декілька годин до того на цьому ж місці.
Проте багато опозиційних політиків відреагували обуренням на таку поведінку учасників меморіальної ходи.
Зокрема, політик від Демократичної партії Еллі Шляйн заявила, що Рим у 2024, набув вигляду 1924. Вона підкреслила, що це неприйнятно.
Її однопартієць Нікола Зінгаретті написав, що не має питань до меморіального заходу, але використане вітання – "символ смерті, насильства та примусу", і це має бути засуджене усіма політичними силами, а мовчання можна розцінювати як схвалення.
Ми – сила, яка точно не є фашистами, ми є антифашистами. Будь-хто, хто так вчинив, безумовно заслуговує на загальний осуд, як і всі демонстрації на підтримку диктатур. Є закон, який вказує, що у нашій країні неприпустимо виправдовувати фашизм
Довідково
Захід, що проходив ввечері у неділю в Римі та був присвячений так званим вбивствам Акка Ларенціа – нападу у січні 1978 року представників крайніх лівих організацій на підлітків з молодіжного крила Італійського соціалістичного руху (Movimento Sociale Italiano), заснованого симпатиками Муссоліні.
Внаслідок нападу двоє людей загинули на місці. Ще один учасник руху загинув згодом внаслідок сутичок з поліцією. Відтоді у річницю події в Італії щорічно проводять пам’ятні заходи.
Партія чинної прем’єрки Джорджії Мелоні "Брати Італії" вважається наступницею Італійського соціалістичного руху.
Нагадаємо
Італійська партія "Брати Італії" на чолі з прем'єр-міністром Малоні запропонувала законопроєкт, що передбачає покарання шкіл за заборону різдвяних символів задля збереження культурного коріння.
Опозиція критикує його як такий, що політизує релігію.