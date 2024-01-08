В Италии разгорелся скандал из-за фашистского приветствия во время мемориального шествия

В столице Италии вспыхнул скандал из-за того, что участники шествия в память об убитых в конце 70-х годов неофашистов использовали фашистское приветствие. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что вчера в столице Италии состоялось мероприятие по чествованию памяти трех боевиков движения "Молодой фронт" Франко Бигонцетти, Франческо Чиаватта и Стефано Реккиони, убитых 7 января 1978 года в Риме.

В соцсети попали многочисленные видео с нынешнего мероприятия, где участники в конце ответили на фразу "За всех павших собратьев" - "Присутствуют", и подняли правые руки в фашистском приветствии.

В издании отмечают, что на мероприятия уже не было действующих чиновников - мемориальное событие с участием главы региона Лацио закончилось за несколько часов до того на этом же месте.

Однако многие оппозиционные политики отреагировали возмущением на такое поведение участников мемориального шествия.

В частности, политик от Демократической партии Элли Шляйн заявила, что Рим в 2024, приобрел вид 1924. Она подчеркнула, что это неприемлемо.

Ее однопартиец Никола Зингаретти написал, что не имеет вопросов к мемориальному мероприятию, но использованное приветствие - "символ смерти, насилия и принуждения", и это должно быть осуждено всеми политическими силами, а молчание можно расценивать как одобрение.

Мы - сила, которая точно не является фашистами, мы являемся антифашистами. Любой, кто так поступил, безусловно заслуживает всеобщего осуждения, как и все демонстрации в поддержку диктатур. Есть закон, который указывает, что в нашей стране недопустимо оправдывать фашизм - заявил секретарь коалиционной партии Forza Italia и действующий глава МИД страны Антонио Таяни.

Справочно

Мероприятие, проходившее вечером в воскресенье в Риме и посвященное так называемым убийствам Акка Ларенциа - нападению в январе 1978 года представителей крайне левых организаций на подростков из молодежного крыла Итальянского социалистического движения (Movimento Sociale Italiano), основанного симпатиками Муссолини.

В результате нападения два человека погибли на месте. Еще один участник движения погиб впоследствии в результате столкновений с полицией. С тех пор в годовщину события в Италии ежегодно проводят памятные мероприятия.

Партия действующего премьера Джорджии Мелони "Братья Италии" считается преемницей Итальянского социалистического движения.

Напомним,

Итальянская партия "Братья Италии" во главе с премьер-министром Малони предложила законопроект, предусматривающий наказание школ за запрет рождественских символов для сохранения культурных корней.

Оппозиция критикует его как политизирующий религию.