"Реал" объявил об увольнении Карло Анчелотти. Новый коуч Хаби Алонсо возглавит команду уже с лета

Мадридский "Реал" официально объявил о завершении работы на посту главного тренера Карло Анчелотти, который возглавит сборную Бразилии. Новый тренер "галактикос" Хаби Алонсо возглавит команду с июня и будет готовиться к Клубному чемпионату мира, который стартует с 18 июня в США. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу "Реала".

ФК "Реал Мадрид" и Карло Анчелотти достигли договоренности о завершении его работы на посту тренера "Реала". Наш клуб хотел бы выразить свою благодарность и приверженность к одной из великих легенд "Реала" и мирового футбола - говорится в заявлении клуба.

Дополнение

Впервые Карло Анчелотти возглавил мадридский "Реал" в 2013 году вместо Жозе Моуринью, подписав трехлетний контракт. За два года в клубе Анчелотти выиграл Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В мае 2015 года Анчелотти был уволен.

Уже в июне 2021 года Анчелотти снова вернулся в "Реал", с которым успел выиграть еще две Лиги чемпионов, дважды чемпионат Испании, дважды Суперкубок Испании и один раз Кубок Испании. Кроме того, получил золотые медали Клубного чемпионата мира и Суперкубок УЕФА.

В "Реале" отметили, что "Анчелотти провел команду через один из самых успешных периодов в 123-летней истории и стал тренером с наибольшим количеством титулов в истории".

В общей сложности коуч получил с "Реалом" 15 титулов за шесть сезонов. Кроме того, Анчелотти единственный тренер, который выигрывал чемпионаты в пяти топ-чемпионатах Европы: Англии, Италии, Франции, Германии и Испании. Он выигрывал в таких командах, как "Милан", "Челси", "Пари Сен-Жермен", "Бавария" и "Реал Мадрид".

Президент "галактикос" Флорентино Перес заявил, что Карло Анчелотти навсегда стал частью большой мадридской семьи.

Мы гордимся тем, что имели возможность наслаждаться тренером, который помог нам достичь такого большого успеха, а также образцово представлял ценности нашего клуба - сказал Перес.

Неизбежно думать, что это особенные дни. Это моя последняя игра (матч в субботу, 24 мая, против "Реал Сосьедад" - ред.), и всегда, когда этап или карьера подходит к концу, возникает много эмоций. Это происходит и со мной в эти дни, но я совсем не скучаю. Я счастлив, потому что это конец впечатляющего этапа в моей карьере, и я сделал для этого клуба все, что мог. Рано или поздно этот день должен был наступить, и я хочу поблагодарить всех, кто работал со мной. Все это время я отлично проводил время. Я получил много любви и много помощи. Я тренировал замечательных игроков. Этот период подходит к концу, который был достаточно долгим, и он закончился хорошо и в полном согласии с клубом. У меня никогда не было споров с моим президентом, и я не собирался ссориться с ним в последний день - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Также итальянец пожелал Хаби Алонсо, новому тренеру "Реала", успехов на посту главного тренера.

Пусть он наслаждается этим - добавил тренер.

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Ранее УНН сообщал, что итальянский специалист возглавил сборную Бразилии.

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Издание The Guardian сообщает, что Алонсо официально начнет свою работу в "Реале" с 1 июня, перед стартом Клубного чемпионата мира.

Стоит отметить, что за мадридцев выступает украинский голкипер Андрей Лунин. По информации СМИ, после прихода Алонсо основным голкипером останется Тибо Куртуа. Издание Defensa Сentral сообщает, что итальянский "Милан", за который в свое время выступал нынешний глава УАФ Андрей Шевченко, заинтересован в услугах Лунина, который ищет замену Майку Меньяну, который не хочет продлевать контракт с "россонери".

Куртуа является неизменным игроком на "Сантьяго Бернабеу", где подписание Хаби Алонсо в качестве нового тренера, который заменит Карло Анчелотти, как ожидается, не принесет никаких серьезных изменений во вратарской игре. Лунину, как никогда, нужна "дополнительная разминка" в преддверии заявки Украины на участие в Чемпионате мира в следующем году и в разгар карьеры, которая требует нового шага вперед. Существует интерес со стороны Италии - пишет издание.

Представители миланского клуба уже контактировали с агентом Лунина Жорже Мендешем и готовы потратить на подписание украинца 15 млн евро, тогда как "Реал" хочет получить не менее 25 млн евро.

Напомним

Мадридский "Реал" решил не продлевать контракт с легендой клуба Лукой Модричем. Хорват, который перешел в состав "сливочных" в 2012 году, покинет команду после Клубного чемпионата мира, который начинается с 18 июня в США.