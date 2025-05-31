Фінал Ліги чемпіонів: ПСЖ та Інтер зійдуться в Мюнхені за трофей

Сьогодні, 31 травня, визначиться володар головного клубного європейського трофею - Ліги чемпіонів, за який на "Альянс-Арені" в німецькому Мюнхені позмагаються французький "Парі Сен-Жермен" та італійський "Інтер". УНН розповідає про шлях команд до фіналу, що очікувати від матчу, де дивитися, хто фаворит поєдинку.

"Парі Сен-Жермен"

Загальний етап Ліги чемпіонів для "ПСЖ" склався не найкращим чином. До шостого туру в них були тільки дві перемоги над "Жироною", за яку виступає український вінгер Віктор Циганков, і "Зальцбургом", а дві поспіль поразки від "Атлетіко" і "Баварії" поставили під великий сумнів турнірні перспективи команди Луїса Енріке.

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У "ПСЖ" не було проблем зі створенням моментів, але з реалізацією все йшло дуже погано - поки не стався пам'ятний камбек у поєдинку з "Ман Сіті", в якому "парижани" програючи 2:0, змогли перемогти - 4:2.

Перемога над "Мансіті" дозволила зайняти 15 місце, яке дозволяло пройти до 1/16 фіналу, де "ПСЖ" зустрівся із співвітчизниками "Брестом", в якому не залишили каменю на камені від французів - загальний рахунок - 10:0. В наступному матчі проти "Ліверпуля", парижани домінували, однак, не реалізувавши безліч моментів, у підсумку зазнали мінімальної поразки. Але на "Енфілді" їм вдалося взяти реванш з аналогічним рахунком, а потім виграти по пенальті завдяки двом сейвам Джанлуїджі Доннарумми.

Далі був суперматч проти англійської "Астон Вілли", в якому команди видали "гольову перестрілку". Знову на висоті виявився італійський голкіпер парижан Доннарума, який видав пару класних сейвів, зокрема парирував вихід віч-на-віч із Марко Асенсіо, що фактично визначило долю двоматчевого протистояння. За сумою двох матчів - 5:4

Джанлуїджі Доннарумма рятує свої ворота після виходу сам на сам із Марко Асенсіо

У першому півфіналі "ПСЖ" обіграв у Лондоні "Арсенал" завдяки голу Усмана Дембеле, а в матчі-відповіді взяв гору з рахунком 2:1 і вийшов у фінал через п'ять років.

ПСЖ переміг Арсенал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів, де зіграє з Інтером

Результати в чемпіонаті Франції

"ПСЖ" в цьому сезоні впевнено здобув чемпіонство в Лізі 1. В 34 матчах парижани перемогли 26 раз, 6 поєдинків завершилися внічию, і лише дві поразки. Окрім того, "ПСЖ" в цьому сезоні переміг "Реймс" в фіналі Кубку Франції - 3:0.

Головний тренер

Колишній гравець та тренер "Барселони" Луїс Енріке очолив "ПСЖ" у 2023 році, замінивши Крістофа Гальтьє. У першому ж сезоні він привів столичний клуб до "золотого дубля" і дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Як зазначалося, у нинішній кампанії його команда захистила чемпіонський титул і має чудовий шанс вперше у своїй історії завоювати найпрестижніший єврокубок.

Також Енріке може здобути свій другий требл у кар’єрі. У 2015 році Енріке вигравав три трофеї на чолі каталонської "Барселони" - чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії, Лігу чемпіонів.

Луїс Енріке

На кого звернути увагу

Перш за все, "ПСЖ" доволі молода команда - середній вік гравців 23,6 роки. Після відходу Кіліана Мбаппе до мадридського "Реалу", ключовою складовою нападу став Усман Дембеле, який, можна сказати, переживає свою другу молодість. До переходу в "ПСЖ", Дембеле мучали травми в "Барселоні", які не давали французькому форварду розкритися на повну.

Офіційно: Кіліан Мбаппе став гравцем "Реал Мадрид"

Проте, у нинішній кампанії Дембеле забив 33 голи за 48 матчів, в тому числі із 21 голами став кращим бомбардиром Ліги 1.

Усман Дембеле

Загалом же "ПСЖ" відійшов від тактики скуповування світових зірок, до тактики розвитку молоді. Зокрема, на початку нинішньої кампанії були придбані 20-річний Жуан Невес, 23-річний Віліан Пачо та 19-річний Дезері Дуе, які одразу стали ключовими гравцями "парижан".

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В зимову трансферне вікно "ПСЖ" також придбав грузинського вінгера "Наполі", (до якого ми ще повернемось), Хвічу Кварацхелію за 80 млн євро.

Хвіча Кварацхелія

Не варто також забувати і про більш досвідчених гравців, які є ключовими гравцями "ПСЖ", зокрема капітана Маркіньоса, який виступає за французький клуб вже 13 років, Ашрафа Хакіма, та Доннарумму.

"Інтернаціонале"

Останніми роками "Інтер" закріпився серед європейської еліти і підтвердив свій статус, пропустивши лише один гол у восьми матчах загального етапу, хоча футбол "нерадзуррі" оборонним не назвеш. "Інтер" доволі впевнено пройшов груповий етап Ліги чемпіонів, посівши 4 місце з 6 перемогами, однією поразкою, та однією нічиєю, що дозволило "нерадзуррі" пробитися одразу до 1/8 фіналу, на відміну від "ПСЖ".

В двоматчевому протистоянні проти голандського "Фейенорда", італійці впевнено перемогли - 4:1. В чвертьфіналі "Інтеру" трапилася мюнхенська "Баварія", для якої ця Ліга чемпіонів була принциповою, адже фінал пройде на домашній арені мюнхенців. Яскрава гра "Інтера" дозволила здолати німців за сумою двох матчів 3:4.

Далі було двоматчеве протистояння з "Барселоною", яке можна назвати найкращим поєдинками в історії Ліги чемпіонів, видавши справжню гольову феєрію, забивши на двох 13 голів. У першому матчі вже до 40-ї хвилини рахунок в поєдинку був - 2:2. В другому таймі команди забили ще по голу, а фінальний свисток зафіксував нічию - 3:3.

Матч-відповідь став справжньою прикрасою нинішньої Ліги чемпіонів, який вболівальники будуть передивлятися не раз. До кінця першого тайму, завдяки голам Лаутаро Мартінеса та Хакана Чалханоглу, "Інтер" вів у рахунку - 2:0. Вже у дебюті другого тайму Алекс Гарсія скорочує відставання "Барселони", а ще за 6 хвилин Дані Ольмо зрівнює рахунок. На 86-й хвилині Рафінья, який є кращим бомбардиром нинішньої Ліги чемпіонів, виводить каталонців уперед, і на цьому здавалося поєдинок можна було б завершувати. Проте, проти цього був 37-річний (!) захисник "Інтера" Франческо Ачербі, який на 3 доданій хвилині до основного тайму зрівняв рахунок на табло.

Що цікаво. Цей гол став першим у кар’єрі Ачербі та став третім найстаршим автором голу в півфіналах Ліги чемпіонів у історії. Доля Ачербі була не з простих, він боровся з депресією, безсонням і іноді відмовлявся від їжі. Він "лікував" емоційний біль алкоголем. Через це захисник не досяг успіху в "Мілані", зігравши всього шість матчів у чемпіонаті Італії. Жорстокий поворотний момент настав у 2013 році, коли він грав за "Сассуоло". Діагноз рак став смертним вироком для Ачербі. Через шість місяців після видалення пухлини і проведення 13 матчів він провалив допінг-контроль.

Франческо Ачербі святкує гол у ворота “Барселони”

Зрештою гол Ачербі перевів матч в овертайм, в якому "Інтер" зміг дотиснути "Барсу", а переможний гол забив Давіде Фраттезі.

Перед забитим голом Фраттезі дещо витримав паузу, а вже після влучно пробив у кут.

"Я подумав, що якщо не заб'ю зараз - мені пізд***", - так прокоментував Фраттезі паузу перед ударом.

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Результати в чемпіонаті Італії

Інтрига в Серії А зберігалася аж до останнього 38 туру. "Інтер" йшов другим у таблиці, і лише на одне очко випереджав "Наполі", тому в заключному турі "Інтеру повинна була лише перемога, та очікувати на осічку "Наполі" в матчі проти "Кальярі". Проте, на жаль, для підопічних Індзагі цього не сталося. Хоч "Інтер" і переміг "Комо" - 2:0, "Наполі" також здобув перемогу над "Кальярі" - 2:0, що дозволило неаполітанцям завоювати трофей.

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Головний тренер

Сімоне Індзагі був призначений тренером "нерадзуррі" ще у 2021 році. Змінивши Антоніо Конте, він виграв Кубок і Суперкубок Італії у своїй першій кампанії. Допоміг "Інтеру" захистити обидва трофеї та вивів його у фінал ЛЧ-2023, а минулого сезону додав до цих досягнень титул чемпіона серії А.

Сімоне Індзагі

На кого звернути увагу

"Інтер", на відміну від "ПСЖ", доволі вікова команда. Середній вік гравців "Інтера" - 29,6. Італійці в притаманній манері для італійського футболу грають за схемою 3-5-2. Крайні латералі Дензел Дюмфріс і Федеріко Дімарко справно випалюють фланги, а в атаці відмінно зійшлися Маркус Тюрам і аргентинський капітан Лаутаро Мартінес.

У сезоні 2023/24 аргентинський нападник вперше став найкращим бомбардиром серії А, забивши 24 голи в 33 матчах. Це була третя поспіль кампанія, в якій він забив понад 20 голів. Лаутаро, відомий своєю працьовитістю, розумним вибором позиції і холоднокровною реалізацією, продовжує задавати тон в атаці як капітан "нерадзуррі".

Лаутаро Мартінес - головна ударна сила “Інтера”

Не варто також забувати і про досвідчених гравців, таких як Нікола Баррела та Алессандро Бастоні, яким хоч і по 26 років, вже давно стали ключовими гравцями команди.

Бастоні та Баррела в матчі проти “Мілану”

Перед матчем

"Інтер" та "ПСЖ" за останніх 5 років пробивалися до фіналу Ліги чемпіонів. "ПСЖ" вдруге в історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів. У попередньому фіналі клуб програв "Баварії" (0:1 у сезоні-2019/20).

Для "Інтера" це буде сьомий фінал. Італійці здобули три трофеї (сезони 1963/64, 1964/65, 2009/10).

У фіналі Ліги чемпіонів "Інтер" під керівництвом Індзагі зійшовся із англійським "Манчестер Сіті", в якому мінімально поступився, а єдиний гол в тому поєдинку забив центрбек "містян" Родрі.

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"Зміни та еволюція команди очевидні. Нашою метою було поступово створити щось інше, щось особливе, що могло б залучити гравців та змусити їх захотіти перейти до ПСЖ. Нам потрібно було зробити правильні трансфери. Ми вірили у профіль гравців, яких шукали, таких як Вільям Пачо, Жоау Невеш та Дезіре Дуе, як і у гравців академії. Вони нам допомагають. Після мого приходу всі демонстрували, що цілком впевнені у мені. Я ніколи не відчував тиску, пов'язаного з необхідністю вигравати титули. Минулого року ми були близькі до фіналу, але власники у півфіналі. Ми виграли чемпіонат, Кубок та Суперкубок Франції, і це чудово, але Ліга чемпіонів довгий час була пріоритетом для клубу. Я не з тих, хто складає план, як виграти трофей через три чи чотири роки. Це як чекати, доки закінчиться дощ на моїй батьківщині, у Хіхоні. Дощ йтиме однаково, тому потрібно намагатися досягти мети якнайшвидше", - сказав Енріке перед поєдинком.

Сімоне Індзагі перед матчем казав, що досвід матчу у фіналі проти "Мансіті" був дуже важливий.

"Зараз ми явно інша команда порівняно з тією, яку я очолив чотири роки тому. Ми всі стали кращими, і це в основному завдяки гравцям, які докладають неймовірно багато зусиль на кожному тренуванні. Ми стали трохи старшими, що, як ми переконалися останнім часом, дуже допомагає в ключові моменти важливих матчів. Це був довгий шлях. Ми йшли до цього фіналу крок за кроком. Найбільше запам'яталися два останні матчі з "Барселоною", але й чвертьфінальне протистояння з "Баварією" було дуже важким. У "Баварії" чудова команда, добре організована, фізично потужна. Той чвертьфінал був для нас як фінал. Останні чотири матчі були дуже інтенсивними", - сказав Індзагі.

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Він наголосив, що перемога у фіналі "стала б вінцем великої роботи, яка почалася чотири роки тому"

"Знаємо, що це буде дуже важливий фінал. Ми дуже хочемо ощасливити наших уболівальників і зробимо для цього все можливе", - додав Індзагі.

Де дивитися, фаворит

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом, проте на вболівальників перед матчем очікує приємний сюрприз. Як було оголошено у квітні, легендарний рок-гурт LINKIN PARK стане хедлайнером перед фіналом, але крім цього вболівальників на "Арена Мюнхен" і біля екранів телевізорів чекає ще одна яскрава подія: напередодні кульмінації клубного сезону виступить німецький віртуоз гри на скрипці Девід Гарретт, який виконає аранжовану версію пісні Seven Nation Army гурту White Stripes на полі "Арена Мюнхен" у той момент, коли посли клубів-фіналістів Хав'єр Пасторе і Хав'єр Дзанетті виноситимуть трофей Ліги чемпіонів УЄФА - за мить до виходу на поле гравців "ПСЖ" та "Інтера".

Девід Гарретт

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Букмекери віддають незначну перемогу "ПСЖ", на перемогу якого в основний тайм можна поставити з коефіцієнтом - 2,2, а на перемогу "Інтера" - 3,4.

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