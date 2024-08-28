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"Динамо" зіграло внічию з "Зальцбургом" і вибуло з Ліги чемпіонів

"Динамо" зіграло внічию з "Зальцбургом" і вибуло з Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 17447 перегляди

"Динамо Київ" зіграло внічию 1:1 з "РБ Зальцбургом" у другому матчі плейоф кваліфікації Ліги Чемпіонів. Загальний рахунок 1:3 на користь австрійців, "Динамо" продовжить виступи в Лізі Європи.

"Динамо Київ" зіграло внічию з "РБ Зальцбургом" та завершило боротьбу в Лізі чемпіонів. Про це повідомляють Українська Асоціація Футболу, передає УНН.

Деталі

У другому матчі плейоф кваліфікації Ліги Чемпіонів київське "Динамо" не змогло перемогти австрійський клуб "РБ Зальцбург".

Гра завершилася внічию 1:1, а загальний рахунок серії став 1:3 на користь "РБ Зальцбург".

Це означає, що "Динамо" не пройшло до основного етапу Ліги Чемпіонів. Однак українська команда продовжить змагання в Лізі Європи.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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