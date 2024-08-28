"Динамо" сыграло вничью с "Зальцбургом" и выбыло из Лиги чемпионов
Киев • УНН
"Динамо Киев" сыграло вничью 1:1 с "РБ Зальцбургом" во втором матче плейоф квалификации Лиги Чемпионов. Общий счет 1:3 в пользу австрийцев, "Динамо" продолжит выступления в Лиге Европы.
"Динамо Киев" сыграло вничью с "РБ Зальцбургом" и завершило борьбу в Лиге чемпионов. Об этом сообщают Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.
Детали
Во втором матче плейоф квалификации Лиги Чемпионов киевское "Динамо" не смогло победить австрийский клуб "РБ Зальцбург".
Игра завершилась вничью 1:1, а общий счет серии стал 1:3 в пользу "РБ Зальцбург".
Это означает, что "Динамо" не прошло в основной этап Лиги Чемпионов. Однако украинская команда продолжит соревнования в Лиге Европы.
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