Волевые победы "Динамо" и "ЛНЗ", два удаления в Черкассах, неожиданный лидер, скандал в Полтаве: результат 3 тура УПЛ

Волевые победы киевского "Динамо" и черкасского "ЛНЗ", первый быстрый гол в чемпионате, который забили на 42 секунде матча, первая победа "Черноморца", возвращение "Шахтера" на победную тропу, продолжение падения на дно таблицы "Левого берега", "Заря" теряет лидерские позиции, неожиданный лидер - именно так прошел второй тур Украинской премьер лиги. УНН решил рассказать результаты тура, новые достижения по итогам тура, и чем запомнится очередной тур УПЛ.

Детали

"Черноморец" 1-0 "Колос"

Очередной тур УПЛ стартовал пятничным матчем в Одессе между местным "Черноморцем", в гости к которому пожаловал ковалевский "Колос". Мотивацию обеих команд можно было понять, ведь одесситы проиграли два матча подряд, а ковалевцы, скатав в две ничьи подряд, могли воспользоваться положением "Черноморца", однако не суждено было.

Матч оказался не богатым на голевые моменты, о чем говорит и статистика матча - 5 ударов у "Черноморца" против 4 у "Колоса" - 2:2 в створ. В первом тайме "Колос" мог выйти вперед, но Великану не хватило точности. На 35-ой минуте "Черноморец" довольно неожиданно забил гол, ведь это был первый момент одесситов в матче.

Кирилл Попов элегантным пасом вывел Дмитрия Хобленко на ударную позицию, форвард посадил на "пятую точку" опытного защитника Никиту Бурду и пробил мимо голкипера и стелившегося в подкате Бондаренко - есть первый гол "Черноморца" в этом розыгрыше УПЛ - 1:0.

До конца поединка ни одной из команд так и не удалось забить хотя бы еще хотя бы один гол, хотя "Колос" мог отыгрываться на 70-ой минуте после "привоза" одесситов в собственной штрафной.

Есть первая победа "Черноморца" в этом розыгрыше УПЛ, прервана проигрышная серия одесситов, которая длилась 4 игры. Также Дмитрий Хобленко прервал безголевую серию "Черноморца", которая длилась почти 400 минут.

Конечно, мы очень довольны. Конечно, мы понимали силу соперника. Поздравляю своих ребят и всю Одессу, болельщиков, руководство. Себя тоже поздравляю, потому что это первая победа после двух поражений. Хотя мы анализировали матчи - игры были неплохие, где-то немного не хватило - сказал главный тренер «Черноморца» Александр Бабич после победы своей команды.

Дмитрий Хобленко

"Ворскла" 2:0 "Оболонь"

Еще один поединок пятницы провели в Полтаве между местной "Ворсклой", в гости к которым пришла столичная "Оболонь". Матч получился довольно интересным на моменты, о чем и говорит статистика ударов - 7 у "Ворсклы" против 16 у "Оболони", из которых - 7 в створ ворот, но, к сожалению, для "пивоваров" статистика не играет в футбол.

Уже на 23-й минуте "Ворскла" повела в счете. Александр Скляр пробил издали, Назарий Федоривский отбил, но точно на ногу набегающего Ивана Нестеренко - 1:0.

На 60-ой минуте "Оболонь" сравняла счет благодаря усилиям Сергея Суханова, но арбитр отменил гол из-за того, что форвард "пивоваров" якобы подыграл себе рукой в эпизоде. Впрочем, на повторе видно, что мяч попал в руку защитника, а Суханов вообще не касался мяча.

Уже через 9 минут, после обрезки защитника "Оболони", Ибрагим Кане поставил точку в матче, удвоив преимущество "Ворсклы" - 2:0.

"Ворскле" удалось одержать 280-ю победу в чемпионатах Украины, хотя кто знает, как бы развивались события в матче, если бы арбитр засчитал гол „Оболони".

Была ли рука? Да что, на мой взгляд? Конечно, нет. Вся Украина сейчас звонит, пишет: "Чистый гол отменили". Просто хочется спросить: "Как трактуется?" и так далее. У нас сколько таких матчей было. Конечно, забили мяч, накал футбола, где-то можно было переломить. К ребятам какие вопросы? Молодцы, играли, и по анализу - то, что я сейчас смотрел - достаточно нанесли ударов, но страдает точность - прокомментировал главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко момент с отмененным голом.

"Заря" 1:2 "Александрия"

Еще один поединок субботы богатым на голевые моменты провели на стадионе Лобановского луганская "Заря" и "Александрия" из одноименного города на Кировоградщине. Луганчане, которые шли без потерь, одержав две победы из двух, уступили "Александрии", что позволило коллективу Руслана Ротаня на несколько часов возглавить турнирную таблицу.

"Александрия" повела в счете на 23-й минуте - Безерра обыгрался с Александром Филипповым, последний элегантным пасом вывел Безерру на ударную позицию и пробил в нижний угол из пределов штрафной - 1:0.

Уже через 10 минут "Александрия" удвоила преимущество. "Александрийцы" получили право на штрафной, Кирилл Ковалец пробил хитрым ударом под стенкой, которая подпрыгнула. Луганчане не ожидали такого удара - 2:0.

"Заре" удалось отыграть один мяч в дебюте второго тайма. После подачи с углового, Джордан оказался никем не прикрытым в штрафной площади, которому лишь оставалось попасть в ворота, что собственно ему и удалось - 2:1.

Несмотря на опасные моменты со стороны обеих команд, матч так и завершился - 1:2 в пользу "Александрии".

Отметим, что команда Ротаня удачно стартовала в этом розыгрыше УПЛ, не только выиграв все свои поединки в этом розыгрыше УПЛ, но и увеличила беспроигрышную серию до семи матчей.

Перед матчем произошел приятный эпизод для Руслана Ротаня. УАФ поблагодарила Ротаня за работу рулевым молодежной и олимпийской сборных.

"59 матчей! Спасибо главному тренеру и его помощникам", - отметили в УАФ.

"Полесье" 1:1 "Ингулец"

Второй матч субботы провели житомирский "Полесье" и петровский "Ингулец", в котором, к счастью, для "Ингульца" была зафиксирована ничья, ведь "Полесье" полностью переиграл "Ингулец". Судьбу матча команды решили в первом тайме.

"Полесье" захватило контроль над мячом, однако моментов у ворот Паламарчука почти не создавало. "Ингулец" под занавес первого тайма открыл счет в матче. После подачи с углового, 19-летний Владимир Виливальд замкнул навес с углового на ближней стойке -1:0.

"Полесью" же удалось отыграться в добавленное к первому тайму время. Александр Назаренко на скорости убежал от двух защитников "Ингульца", причем отбросив корпусом автора первого гола в матче Вивальда, обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота. Этот гол может по красоте может поспорить с голом Пихаленка в ворота "Карпат".

Во втором тайме житомиряне почти все время атаковали, но Паламарчук стал главным героем, так и не дав еще раз забить в его ворота. Матч хоть и оказался интересным в плане голевых моментов, но так и завершился ничьей - 1:1.

Житомиряне продлили свою голевую серию в элитном дивизионе чемпионата Украины до семи матчей. И это - новый рекорд клуба в УПЛ. Также "Полесье" продлили беспроигрышную серию матчей, которая длится 7 игр, а "Ингулец" продлил до 4 игр безвыигрышную серию на выезде.

"Карпаты" 1:3 "Динамо"

Заключительный матч субботы провели львовские "Карпаты" и киевское "Динамо". Этот матч также оказался довольно интересным на голевые моменты, чего только стоит гол Александра Пихаленка, и отмененный гол Дениса Устименко.

К слову, "Карпаты" забили пока самый быстрый гол в этом розыгрыше УПЛ. Уже на 42-й секунде встречи "львы" вышли вперед - Олег Очеретько из пределов вратарской в одно касание замкнул передачу Евгения Пидлепенца с правого фланга.

В середине первого тайма киевляне отыгрались - на 23-й минуте Александр Пихаленок принял мяч, раскрутился и классно дальним выстрелом пробил под перекладину. Гол Пихаленка, как минимум, может претендовать на гол тура, а, возможно, и всего сезона.

Команда Александра Шовковского доминировала весь матч и могла выходить вперед, но удвоить преимущество удалось лишь во втором тайме. На 58-ой минуте Николай Шапаренко, который вышел на замену, вывел Владислава Ваната один на один с голкипером, который пробил в дальний угол - 2:1.

На 80-ой минуте "Карпатам" удалось сравнять счет. Стенио обрезал трех игроков "Динамо" и вывел Устименко один на один с Георгием Бущаном. Устименко элегантно пробросил мяч над голкипером киевлян, но арбитр отменил гол из-за очевидного офсайда форварда львовян.

В компенсированное время, на 90+2-й минуте, Ванат вывел на ударную позицию Андрея Ярмоленко, которого в штрафной скосил голкипер львовян Александр Кемкин - пенальти, который и реализовал Ярмоленко.

Киевляне выиграли 30-тый юбилейный матч при Александре Шовковском, а Владислав Ванат забил уже свой 30-тый гол в УПЛ.

Владислав Ванат и Александр Шовковский

Очень непростая победа. В общем, матчи с Карпатами, где бы они ни проходили, складываются очень интересно. У нас были определенные обстоятельства, прежде всего, логистика добавляет определенных трудностей. Из-за этого мы дали возможность отдохнуть некоторым игрокам, некоторые выходили со скамейки запасных. Счет мог быть как 2:2, так и 5:1, и больше. Футбол - это такая игра, в которой выигрывает тот, кто реализует больше возможностей. Мы создали достаточно моментов, чтобы завершать игру спокойнее. Но завершили так, как завершили, при этом были хорошие возможности для стремительных контратак, которые мы должны были реализовывать - прокомментировал игру главный тренер киевлян Шовковский.

"ЛНЗ" 3:1 "Рух"

Поединки воскресенья в Черкассах открыли местный "ЛНЗ", который посетил винниковский "Рух". Очередной матч, который порадовал болельщиков голевым парадом. Обе команды начали поединок активно, обменявшись опасными моментами, но гола пришлось ждать целых 50 минут.

Нападающий "Руха" Илья Квасница, которому никто не мешал, на фланге протянул мяч, сместился в центр и точно пробил в правый нижний угол. Есть вопросы к защитникам и опорникам, которые дали Кваснице легко пройти к воротам, но счет открыт - 1:0 в пользу "Руха". К слову, Квасница забил юбилейный 10-ый гол в УПЛ.

Черкащане отыгрались на 73-й минуте. Новичок "ЛНЗ" Момо на углу поля обыграл двух соперников и отдал в центр на Яшари, который оставил мяч под удар Тиллю. Люксембуржец фактически расстрелял ворота гостей - 1:1.

На 81-ой минуте Геннадий Пасич нанес бильярдный удар из-за пределов штрафной площадки, положив мяч в дальний угол - "ЛНЗ" выходит вперед - 2:1.

На 90+6 минуте Роман Дидык "скосил" в собственной штрафной Яшари. Арбитр назначил пенальти, который и реализовал Яшари - 3:1 в пользу "ЛНЗ".

"Верес" 0:2 "Кривбасс"

Второй поединок воскресенья открыли ривненский "Верес" и криворожский "Кривбасс". Этот матч запомнился не только забитыми голами, но и двумя удалениями. Команда Юрия Вернидуба вышла вперед на 12-й минуте встречи. Даниэл Соса пробил по воротам, голкипер отбил, но первым на добивании оказался Принс Аду - 1:0 в пользу "Кривбасса".

На 28-й минуте ровенский клуб остались в меньшинстве - вторую желтую карточку и удаление заработал Максим Смиян. После перерыва составы команд сравнялись - на 51-й минуте прямую красную карточку получил Александр Романчук после срыва перспективной атаки "Вереса".

На 81-й минуте криворожане забили во второй раз. Тимур Стецьков удачно реализовал пенальти, поставив точку в этом матче - 2:0 в пользу "Кривбасса".

"Верес" проиграл уже 4 подряд матч "Кривбассу".

Кроме удалений, матч запомнился очередным скандалом со стороны "Кривбасса". Игроки Кривбасса отказались от флеш-интервью.

"Больше всего у меня вопросов к игрокам Кривбасса, которые так и не дошли до флеш-зоны. Почему? Да х*й знает на самом деле. Впервые за 8 лет в спортивной журналистике ко мне не пришли игроки от команды, которая победила. И нет, проблема не в пресс-службе, там замечательные ребята, и я очень благодарна им за помощь. Чего мне всегда не хватает в украинском спорте - это взаимоуважения. Взаимоуважения между спортсменом и зрителем, между спортсменом и теми, кто организовывает трансляцию, работает непосредственно на матче, пытается "продавать" этот матч. В конце концов, между спортсменом и журналистом, который заберет около 4 минут твоего времени после игры", - сказала журналистка УПЛ ТВ Екатерина Годунова.

Она отметила, что вице-президент "Кривбасса" заявил, что "ребята откровенно зае**лись".

Я их понимаю, и съемочная группа тоже. Мы все зае**лись. Но будем откровенны: есть люди, чей зай*б намного больше. И это не футболисты, не я и не съемочная группа. Хочется, чтобы украинский спорт, в частности футбол, перестал быть таким инфантильным. Давайте уважать друг друга. И в первую очередь тех, ради кого происходит этот матч. Аминь - отметила Годунова.

"Левый берег" 0:1 "Шахтер"

Заключительный матч воскресенья провели киевский "Левый берег" и донецкий "Шахтер". Киевляне неплохо выглядели, но все равно не смогли добыть первые очки в матче.

Единственный мяч в этой встрече подопечные Марино Пушича забили во втором тайме. На 63-й минуте Данило Сикан с близкого расстояния замкнул передачу Педриньо с левого фланга штрафной.

К слову, Сикан провел сотый матч в УПЛ, а его гол принес Марино Пушичу также 10-ю гостевую победу во главе горняков. вратарь победителей Ризнык в своем 100-м матче в УПЛ помог "Шахтеру" провести 130-ю встречу без пропущенных голов в Чемпионате Украины.

Кроме того, главный тренер "горняков" Пушич в этот день праздновал свой 53 день рождения.



Таблица после третьего тура выглядит следующим образом:

