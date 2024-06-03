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Офіційно: Кіліан Мбаппе став гравцем "Реал Мадрид"

Офіційно: Кіліан Мбаппе став гравцем "Реал Мадрид"

Київ • УНН

 • 26300 перегляди

Кіліан Мбаппе офіційно приєднався до мадридського "Реала" на п'ятирічний контракт після того, як іспанський клуб виграв свій 15-й титул у Лізі чемпіонів.

Французький футболіст Кіліан Мбаппе офіційно перейшов до іспанської команди "Реал Мадрид", передає УНН.

Реал Мадрид" і Кіліан Мбаппе досягли угоди, згідно з якою він буде гравцем "Реала" наступні п'ять сезонів 

- йдеться в офіційній заяві "Реалу".

Додамо

1 червня "Реал Мадрид" здобув свій 15-й кубок Ліги чемпіонів. У день фіналу ЛЧ свій останній матч за "Реал" зіграв німецький футболіст Тоні Кроос. 

Антоніна Туманова

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