Офіційно: Кіліан Мбаппе став гравцем "Реал Мадрид"
Київ • УНН
Кіліан Мбаппе офіційно приєднався до мадридського "Реала" на п'ятирічний контракт після того, як іспанський клуб виграв свій 15-й титул у Лізі чемпіонів.
Французький футболіст Кіліан Мбаппе офіційно перейшов до іспанської команди "Реал Мадрид", передає УНН.
Реал Мадрид" і Кіліан Мбаппе досягли угоди, згідно з якою він буде гравцем "Реала" наступні п'ять сезонів
Додамо
1 червня "Реал Мадрид" здобув свій 15-й кубок Ліги чемпіонів. У день фіналу ЛЧ свій останній матч за "Реал" зіграв німецький футболіст Тоні Кроос.