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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официально: Килиан Мбаппе стал игроком "Реал Мадрид"

Официально: Килиан Мбаппе стал игроком "Реал Мадрид"

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 17:50  •  3532 просмотра

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Килиан Мбаппе официально присоединился к мадридскому "Реалу" по пятилетнему контракту после того, как испанский клуб выиграл свой 15-й титул в Лиге чемпионов.

Французский футболист Килиан Мбаппе официально перешел в испанскую команду "Реал Мадрид", передает УНН.

Реал Мадрид " и Килиан Мбаппе достигли соглашения, согласно которому он будет игроком "Реала" следующие пять сезонов 

- говорится в официальном заявлении "Реала".

Добавим

1 июня "Реал Мадрид" завоевал свой 15-й кубок Лиги чемпионов. В день финала ЛЧ свой последний матч за "Реал" сыграл немецкий футболист Тони Кроос. 

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