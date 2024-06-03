Официально: Килиан Мбаппе стал игроком "Реал Мадрид"

Китайские банки начали блокировать транзит товаров в рф - росСМИ

Китайские банки все чаще требуют от предпринимателей подтверждения того, что товары, приобретенные в "дружественных" странах, таких как Сербия, Беларусь и Казахстан, не будут отправлены в рф, что нарушает схему оплаты поставок в Россию через третьи страны.