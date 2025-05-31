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Финал Лиги чемпионов: ПСЖ и Интер сойдутся в Мюнхене за трофей

Киев • УНН

 • 342 просмотра

31 мая ПСЖ и Интер будут бороться за победу в Лиге чемпионов на Альянц-Арене в Мюнхене. В статье подробно описан путь команд в финал, ключевые игроки и прогнозы.

Финал Лиги чемпионов: ПСЖ и Интер сойдутся в Мюнхене за трофей

Сегодня, 31 мая, определится обладатель главного клубного европейского трофея - Лиги чемпионов, за который на "Альянс-Арене" в немецком Мюнхене посоревнуются французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Интер". УНН рассказывает о пути команд к финалу, что ожидать от матча, где смотреть, кто фаворит поединка.

"Пари Сен-Жермен"

Общий этап Лиги чемпионов для "ПСЖ" сложился не лучшим образом. До шестого тура у них были только две победы над "Жироной", за которую выступает украинский вингер Виктор Цыганков, и "Зальцбургом", а два подряд поражения от "Атлетико" и "Баварии" поставили под большое сомнение турнирные перспективы команды Луиса Энрике. 

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У "ПСЖ" не было проблем с созданием моментов, но с реализацией все шло очень плохо - пока не произошел памятный камбэк в поединке с "Ман Сити", в котором "парижане" проигрывая 2:0, смогли победить - 4:2. 

Победа над "Мансити" позволила занять 15 место, которое позволяло пройти в 1/16 финала, где "ПСЖ" встретился с соотечественниками "Брестом", в котором не оставили камня на камне от французов - общий счет - 10:0. В следующем матче против "Ливерпуля", парижане доминировали, однако, не реализовав множество моментов, в итоге потерпели минимальное поражение. Но на "Энфилде" им удалось взять реванш с аналогичным счетом, а затем выиграть по пенальти благодаря двум сейвам Джанлуиджи Доннаруммы.

Далее был суперматч против английской "Астон Виллы", в котором команды выдали "голевую перестрелку". Снова на высоте оказался итальянский голкипер парижан Доннарума, который выдал пару классных сейвов, в частности парировал выход один на один с Марко Асенсио, что фактически определило судьбу двухматчевого противостояния. По сумме двух матчей - 5:4

Джанлуиджи Доннарумма спасает свои ворота после выхода один на один с Марко Асенсио 
Джанлуиджи Доннарумма спасает свои ворота после выхода один на один с Марко Асенсио 

В первом полуфинале "ПСЖ" обыграл в Лондоне "Арсенал" благодаря голу Усмана Дембеле, а в ответном матче взял верх со счетом 2:1 и вышел в финал через пять лет.

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Результаты в чемпионате Франции

"ПСЖ" в этом сезоне уверенно завоевал чемпионство в Лиге 1. В 34 матчах парижане победили 26 раз, 6 поединков завершились вничью, и лишь два поражения. Кроме того, "ПСЖ" в этом сезоне победил "Реймс" в финале Кубка Франции - 3:0. 

Главный тренер

Бывший игрок и тренер "Барселоны" Луис Энрике возглавил "ПСЖ" в 2023 году, заменив Кристофа Гальтье. В первом же сезоне он привел столичный клуб к "золотому дублю" и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Как отмечалось, в нынешней кампании его команда защитила чемпионский титул и имеет прекрасный шанс впервые в своей истории завоевать самый престижный еврокубок.

Также Энрике может завоевать свой второй требл в карьере. В 2015 году Энрике выигрывал три трофея во главе каталонской "Барселоны" - чемпионат Испании, Кубок Испании, Лигу чемпионов.

Луис Энрике
Луис Энрике

На кого обратить внимание

Прежде всего, "ПСЖ" довольно молодая команда - средний возраст игроков 23,6 года. После ухода Килиана Мбаппе в мадридский "Реал", ключевой составляющей нападения стал Усман Дембеле, который, можно сказать, переживает свою вторую молодость. До перехода в "ПСЖ", Дембеле мучили травмы в "Барселоне", которые не давали французскому форварду раскрыться на полную. 

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Тем не менее, в нынешней кампании Дембеле забил 33 гола за 48 матчей, в том числе с 21 голами стал лучшим бомбардиром Лиги 1. 

Усман Дембеле
Усман Дембеле

В целом же "ПСЖ" отошел от тактики скупки мировых звезд, к тактике развития молодежи. В частности, в начале нынешней кампании были приобретены 20-летний Жуан Невес, 23-летний Вилиан Пачо и 19-летний Дезэри Дуэ, которые сразу стали ключевыми игроками "парижан". 

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В зимнее трансферное окно "ПСЖ" также приобрел грузинского вингера "Наполи", (к которому мы еще вернемся), Хвичу Кварацхелию за 80 млн евро. 

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия

Не стоит также забывать и о более опытных игроках, которые являются ключевыми игроками "ПСЖ", в частности капитана Маркиньоса, который выступает за французский клуб уже 13 лет, Ашрафа Хакима, и Доннарумму. 

"Интернационале" 

В последние годы "Интер" закрепился среди европейской элиты и подтвердил свой статус, пропустив лишь один гол в восьми матчах общего этапа, хотя футбол "нерадзурри" оборонительным не назовешь. "Интер" довольно уверенно прошел групповой этап Лиги чемпионов, заняв 4 место с 6 победами, одним поражением и одной ничьей, что позволило "нерадзурри" пробиться сразу в 1/8 финала, в отличие от "ПСЖ". 

В двухматчевом противостоянии против голландского "Фейенорда", итальянцы уверенно победили - 4:1. В четвертьфинале "Интеру" попалась мюнхенская "Бавария", для которой эта Лига чемпионов была принципиальной, ведь финал пройдет на домашней арене мюнхенцев. Яркая игра "Интера" позволила одолеть немцев по сумме двух матчей 3:4. 

Далее было двухматчевое противостояние с "Барселоной", которое можно назвать лучшим поединками в истории Лиги чемпионов, выдав настоящую голевую феерию, забив на двоих 13 голов. В первом матче уже до 40-й минуты счет в поединке был - 2:2. Во втором тайме команды забили еще по голу, а финальный свисток зафиксировал ничью - 3:3. 

Матч-ответ стал настоящим украшением нынешней Лиги чемпионов, который болельщики будут пересматривать не раз. До конца первого тайма, благодаря голам Лаутаро Мартинеса и Хакана Чалханоглу, "Интер" вел в счете - 2:0. Уже в дебюте второго тайма Алекс Гарсия сокращает отставание "Барселоны", а еще через 6 минут Дани Ольмо сравнивает счет. На 86-й минуте Рафинья, который является лучшим бомбардиром нынешней Лиги чемпионов, выводит каталонцев вперед, и на этом казалось поединок можно было бы завершать. Однако, против этого был 37-летний (!) защитник "Интера" Франческо Ачерби, который на 3 добавленной минуте к основному тайму сравнял счет на табло. 

Что интересно. Этот гол стал первым в карьере Ачерби и стал третьим самым старшим автором гола в полуфиналах Лиги чемпионов в истории. Судьба Ачерби была не из простых, он боролся с депрессией, бессонницей и иногда отказывался от еды. Он "лечил" эмоциональную боль алкоголем. Из-за этого защитник не достиг успеха в "Милане", сыграв всего шесть матчей в чемпионате Италии. Жестокий поворотный момент наступил в 2013 году, когда он играл за "Сассуоло". Диагноз рак стал смертным приговором для Ачерби. Через шесть месяцев после удаления опухоли и проведения 13 матчей он провалил допинг-контроль. 

Франческо Ачерби празднует гол в ворота “Барселоны” 
Франческо Ачерби празднует гол в ворота “Барселоны” 

В конце концов гол Ачерби перевел матч в овертайм, в котором "Интер" смог дожать "Барсу", а победный гол забил Давиде Фраттези. 

Перед забитым голом Фраттези несколько выдержал паузу, а уже после метко пробил в угол. 

"Я подумал, что если не забью сейчас - мне пизд***", - так прокомментировал Фраттези паузу перед ударом. 

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Результаты в чемпионате Италии 

Интрига в Серии А сохранялась вплоть до последнего 38 тура. "Интер" шел вторым в таблице, и лишь на одно очко опережал "Наполи", поэтому в заключительном туре "Интеру" должна была только победа, и ожидать осечку "Наполи" в матче против "Кальяри". Однако, к сожалению, для подопечных Индзаги этого не произошло. Хоть "Интер" и победил "Комо" - 2:0, "Наполи" также одержал победу над "Кальяри" - 2:0, что позволило неаполитанцам завоевать трофей. 

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Главный тренер

Симоне Индзаги был назначен тренером "нерадзурри" еще в 2021 году. Сменив Антонио Конте, он выиграл Кубок и Суперкубок Италии в своей первой кампании. Помог "Интеру" защитить оба трофея и вывел его в финал ЛЧ-2023, а в прошлом сезоне добавил к этим достижениям титул чемпиона серии А.

Симоне Индзаги
Симоне Индзаги

На кого обратить внимание

"Интер", в отличие от "ПСЖ", довольно возрастная команда. Средний возраст игроков "Интера" - 29,6. Итальянцы в присущей манере для итальянского футбола играют по схеме 3-5-2. Крайние латерали Дензел Дюмфрис и Федерико Димарко исправно выжигают фланги, а в атаке отлично сошлись Маркус Тюрам и аргентинский капитан Лаутаро Мартинес.

В сезоне 2023/24 аргентинский нападающий впервые стал лучшим бомбардиром серии А, забив 24 гола в 33 матчах. Это была третья подряд кампания, в которой он забил более 20 голов. Лаутаро, известный своей работоспособностью, умным выбором позиции и хладнокровной реализацией, продолжает задавать тон в атаке как капитан "нерадзурри".

Лаутаро Мартинес - главная ударная сила “Интера” 
Лаутаро Мартинес - главная ударная сила “Интера” 

Не стоит также забывать и о опытных игроках, таких как Никола Баррела и Алессандро Бастони, которым хоть и по 26 лет, уже давно стали ключевыми игроками команды. 

Бастони и Баррела в матче против “Милана” 
Бастони и Баррела в матче против “Милана” 

Перед матчем 

"Интер" и "ПСЖ" за последних 5 лет пробивались в финал Лиги чемпионов. "ПСЖ" во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В предыдущем финале клуб проиграл "Баварии" (0:1 в сезоне-2019/20). 

Для "Интера" это будет седьмой финал. Итальянцы завоевали три трофея (сезоны 1963/64, 1964/65, 2009/10). 

В финале Лиги чемпионов "Интер" под руководством Индзаги сошелся с английским "Манчестер Сити", в котором минимально уступил, а единственный гол в том поединке забил центрбек "горожан" Родри. 

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"Изменения и эволюция команды очевидны. Нашей целью было постепенно создать что-то другое, что-то особенное, что могло бы привлечь игроков и заставить их захотеть перейти в ПСЖ. Нам нужно было сделать правильные трансферы. Мы верили в профиль игроков, которых искали, таких как Вильям Пачо, Жоау Невеш и Дезире Дуэ, как и в игроков академии. Они нам помогают. После моего прихода все демонстрировали, что вполне уверены во мне. Я никогда не чувствовал давления, связанного с необходимостью выигрывать титулы. В прошлом году мы были близки к финалу, но владельцы в полуфинале. Мы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, и это замечательно, но Лига чемпионов долгое время была приоритетом для клуба. Я не из тех, кто составляет план, как выиграть трофей через три или четыре года. Это как ждать, пока закончится дождь на моей родине, в Хихоне. Дождь будет идти одинаково, поэтому нужно стараться достичь цели как можно быстрее", - сказал Энрике перед поединком. 

Симоне Индзаги перед матчем говорил, что опыт матча в финале против "Мансити" был очень важен. 

"Сейчас мы явно другая команда по сравнению с той, которую я возглавил четыре года назад. Мы все стали лучше, и это в основном благодаря игрокам, которые прилагают невероятно много усилий на каждой тренировке. Мы стали немного старше, что, как мы убедились в последнее время, очень помогает в ключевые моменты важных матчей. Это был долгий путь. Мы шли к этому финалу шаг за шагом. Больше всего запомнились два последних матча с "Барселоной", но и четвертьфинальное противостояние с "Баварией" было очень тяжелым. У "Баварии" отличная команда, хорошо организована, физически мощная. Тот четвертьфинал был для нас как финал. Последние четыре матча были очень интенсивными", - сказал Индзаги. 

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Он подчеркнул, что победа в финале "стала бы венцом большой работы, которая началась четыре года назад"

"Знаем, что это будет очень важный финал. Мы очень хотим осчастливить наших болельщиков и сделаем для этого все возможное", - добавил Индзаги. 

Где смотреть, фаворит 

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, однако болельщиков перед матчем ожидает приятный сюрприз. Как было объявлено в апреле, легендарная рок-группа LINKIN PARK станет хедлайнером перед финалом, но кроме этого болельщиков на "Арена Мюнхен" и возле экранов телевизоров ожидает еще одно яркое событие: накануне кульминации клубного сезона выступит немецкий виртуоз игры на скрипке Дэвид Гарретт, который исполнит аранжированную версию песни Seven Nation Army группы White Stripes на поле "Арена Мюнхен" в тот момент, когда послы клубов-финалистов Хавьер Пасторе и Хавьер Дзанетти будут выносить трофей Лиги чемпионов УЕФА - за мгновение до выхода на поле игроков "ПСЖ" и "Интера".

Дэвид Гарретт
Дэвид Гарретт

Трансляция поединка будет доступна на медиасервисе MEGOGO по подписке Спорт, Максимальная, Максимальная + благотворительность, MEGOPACK XL. Букмекеры отдают незначительную победу "ПСЖ", на победу которого в основной тайм можно поставить с коэффициентом - 2,2, а на победу "Интера" - 3,4. 

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