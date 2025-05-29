Руслан Ротань возглавил житомирское "Полесье": контракт до 2028 года

Бывший наставник "Александрии" Руслан Ротань, об отставке которого из клуба было объявлено сегодня, возглавил житомирское "Полесье". Контракт с клубом рассчитан до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба "Полесья", передает УНН.

Футбольный клуб "Полесье" объявляет о назначении Руслана Ротаня на должность главного тренера команды. 43-летний специалист подписал контракт с клубом на 3 года - говорится в сообщении.

В клубе отметили, что Ротань - один из самых перспективных и прогрессивных тренеров украинского футбола, который в своей карьере возглавлял молодежную сборную Украины (U-21), с которой вышел в полуфинал чемпионата Европы-2023.

Именно под его руководством украинская "молодежка" впервые в истории независимой Украины получила путевку на футбольный турнир Олимпийских игр. Впоследствии он возглавил олимпийскую сборную Украины на Летней Олимпиаде в Париже. На клубном уровне тренерский успех Руслан Петрович достиг с ФК "Александрия", соревнуясь за чемпионство УПЛ с киевским "Динамо". В итоге завоевал историческое серебро чемпионата для "желто-черных - добавили в "Полесье".

Дополнение

12 мая, после ничьей с киевским "Динамо", "Полесье" сообщило, что клуб прекратил сотрудничество с главным тренером первой команды Имадом Ашуром и его тренерским штабом.

"События, произошедшие сегодня в клубе, стали предметом внутреннего анализа руководства. По его результатам было принято решение о завершении сотрудничества со всем тренерским штабом первой команды", - заявляли в клубе.

Тогда же в клубе также сообщили об отстранении от исполнения обязанностей операционного менеджера Ивана Трубочкина и шеф-скаута клуба Анатолия Волкова.

"В рамках клуба продолжается внутреннее расследование. До завершения проверки указанные работники временно отстранены от любой деятельности, связанной с ФК "Полесье", и исполнения должностных обязанностей", - говорилось в заявлении клуба.

Сегодня УНН сообщал, что главный тренер "Александрии" Руслан Ротань, который в этом сезоне завоевал с командой серебряные медали Украинской Премьер-лиги, покинул команду.

Руслан Ротань покинул пост главного тренера “Александрии”

В заключительном туре, "Полесье" благодаря ничьей против "Кривбасса" (1:1) и проигрышу "Карпат" "Заре" (3:1), смогло сохранить 4 строчку в УПЛ, которая позволяет пробиться в еврокубки.

"Полесье" должно стартовать в Лиге конференций со второго квалификационного раунда, матчи которого состоятся 24 и 31 июля. Жеребьевка - 18 июня.

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Напомним

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