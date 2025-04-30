Ліга чемпіонів: гол Дембеле у першому півфінальному матчі приніс "ПСЖ" перемогу над "Арсеналом"

У першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА між "Арсеналом" та "Парі Сен-Жермен" все вирішив швидкий гол Усмана Дембеле, пише УНН з посиланням на звіт на сайті UEFA.

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"ПСЖ" почав впевнено і невдовзі отримав свою нагороду, Усман Дембеле прибув до штрафного майданчика, щоб направити низовий пас Хвічі Кварацхелії на четвертій хвилині та перервати серію з п'яти ігор без голів у всіх змаганнях.

Так, гості здобули вражаючу перемогу на виїзді завдяки ранньому голу Усмана Дембеле.

"ПСЖ" матиме перевагу в один гол у матчі-відповіді наступної середи, 7 травня, на "Парк де Пренс" в Парижі.

Доповнення

Переможець зустрінеться із переможцем пари "Барселона" - "Інтер" у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА на футбольній арені Мюнхена у суботу, 31 травня.