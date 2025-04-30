Лига чемпионов: гол Дембеле в первом полуфинальном матче принес "ПСЖ" победу над "Арсеналом"

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА между "Арсеналом" и "Пари Сен-Жермен" все решил быстрый гол Усмана Дембеле, пишет УНН со ссылкой на отчет на сайте UEFA.

Детали

"ПСЖ" начал уверенно и вскоре получил свою награду, Усман Дембеле прибыл в штрафную площадку, чтобы направить низовой пас Хвичи Кварацхелии на четвертой минуте и прервать серию из пяти игр без голов во всех соревнованиях.

Да, гости одержали впечатляющую победу на выезде благодаря раннему голу Усмана Дембеле.

"ПСЖ" будет иметь преимущество в один гол в ответном матче в следующую среду, 7 мая, на "Парк де Пренс" в Париже.

Дополнение

Победитель встретится с победителем пары "Барселона" - "Интер" в финале Лиги чемпионов УЕФА на футбольной арене Мюнхена в субботу, 31 мая.