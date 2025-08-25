Ексзахисник "Динамо" та збірної України Хачеріді підписав контракт з клубом Першої ліги
Київ • УНН
Колишній захисник київського "Динамо" та збірної України Євген Хачеріді приєднався до одеського "Чорноморця", що виступає у Першій лізі. Раніше Хачеріді працював селекціонером у "Динамо", звідки був звільнений.
Про це пише УНН з посиланням на заяву клубу.
Деталі
Довгоочікуване підписання. ФК "Чорноморець" радий оголосити про підписання досвідченого захисника Євгена Хачеріді. Євген – багаторазовий чемпіон України, володар національних трофеїв, учасник Євро у складі збірної України. Тепер його досвід та надійність працюватимуть на команду моряків
Доповнення
Євген Хачеріді - народився 28 липня 1987 року у Мелітополі. Вихованець ФК "Меліополь". Грав у командах: "Олком" Мелітополь, "Металург-2" Запоріжжя, "Волинь" Луцьк, "Динамо-2" та "Динамо" Київ, "ПАОК" (Солоніки, Греція), "Динамо" (брест, білорусь). Після завершення кар’єри виступав за аматорські "Штурм" Іванків, "Авангард" Лозова. Разом із київським "Динамо" тричі ставав чемпіоном України, володарем Кубка (2 рази) та Суперкубка (3) країни.
Під час виступу за "ПАОК", втрапив у "скандал" з росіянами - 15 серпня 2018 року в москві, після матчу відбірного раунду Ліги чемпіонів проти московського "спартака", який закінчився з рахунком 0-0, показав фанатам московського клубу на трибунах щитки з кольорами українського прапору.
Це викликало бурхливу реакцію російських фанатів в інтернеті та офіційних осіб, які почали вимагати покарати футболіста за ці дії. Тоді депутат держдуми рф дмитро свищев заявив, що український захисник Хачеріді має бути покараний за демонстрацію прапора України після матчу-відповіді.
Упевнений, просто так це не пройде. У "спартака" дуже вимогливі вболівальники, а сам клуб досить авторитетний і шановний не тільки в росії, а й у світі. Такі вчинки не повинні залишатися безкарними
Зазначимо, що після завершення кар’єри Хачеріді працював у київському "Динамо" селекціонером. Однак, нещодавно стало відомо, що захисника було звільнено зі столичного клубу. В мережі існують чутки, що Хачеріді було звільнено після розбіжностей щодо трансферної політики "Динамо".
Окрім Хачеріді, було звільнено й іншого ексфутболіста Артема Кравця, який був радником президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса.
Повідомляється, що Кравець та Хачеріді знаходили для "Динамо" потенційних новачків, але керівництво систематично відмовлялося від угод, якщо вартість гравців перевищувала один мільйон євро, надаючи перевагу значно дешевшим кандидатурам.
Сам Кравець днями в соцмережі Instagram повідомив, що залишив посаду в столичному клубі, де він був радником президента з розвитку дитячо-юнацького футболу.
Нагадаємо
Одеський "Чорноморець" за результатами сезону 2024/2025 вилетів до Першої Ліги, зайнявши останнє, 16 місце. Наразі після трьох турів, "моряки" з двома перемогами та однією нічиєю займають друге місце в таблиці. Київське "Динамо" достроково, за тур до фінішу, забезпечило собі золоті медалі чемпіонів України.