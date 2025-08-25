Ексзахисник "Динамо" та збірної України Хачеріді підписав контракт з клубом Першої ліги

$41.280.07
15:56 • 218 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
13:29 • 28803 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
13:29 • 23434 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
11:41 • 24908 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
25 серпня, 06:07 • 113414 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
25 серпня, 05:46 • 114627 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 52314 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 58029 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 62288 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
24 серпня, 09:24 • 49544 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника25 серпня, 06:05 • 31688 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto25 серпня, 06:33 • 59319 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті25 серпня, 08:15 • 79737 перегляди
Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності10:57 • 27300 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 17826 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 18021 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 102411 перегляди
Володимир Зеленський
Кароль Навроцький
Кіт Келлог
Йонас Гахр Сторе
Кшиштоф Ґавковський
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Одеська область
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 39262 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 76588 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 59454 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 58031 перегляди
Долар США
Гривня
Chevrolet Aveo
Безпілотний літальний апарат
Євро

Ексзахисник "Динамо" та збірної України Хачеріді підписав контракт з клубом Першої ліги

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Колишній захисник київського "Динамо" та збірної України Євген Хачеріді приєднався до одеського "Чорноморця", що виступає у Першій лізі. Раніше Хачеріді працював селекціонером у "Динамо", звідки був звільнений.

Ексзахисник "Динамо" та збірної України Хачеріді підписав контракт з клубом Першої ліги

Ексзахисник київського "Динамо" та збірної України Євген Хачеріді приєднався до одеського "Чорноморця", який виступає у Першій лізі.

Про це пише УНН з посиланням на заяву клубу.

Деталі

Довгоочікуване підписання. ФК "Чорноморець" радий оголосити про підписання досвідченого захисника Євгена Хачеріді. Євген – багаторазовий чемпіон України, володар національних трофеїв, учасник Євро у складі збірної України. Тепер його досвід та надійність працюватимуть на команду моряків

- йдеться в повідомленні. 

Доповнення

Євген Хачеріді - народився 28 липня 1987 року у Мелітополі. Вихованець ФК "Меліополь". Грав у командах: "Олком" Мелітополь, "Металург-2" Запоріжжя, "Волинь" Луцьк, "Динамо-2" та "Динамо" Київ, "ПАОК" (Солоніки, Греція), "Динамо" (брест, білорусь). Після завершення кар’єри виступав за аматорські "Штурм" Іванків, "Авангард" Лозова. Разом із київським "Динамо" тричі ставав чемпіоном України, володарем Кубка (2 рази) та Суперкубка (3) країни.

Під час виступу за "ПАОК", втрапив у "скандал" з росіянами - 15 серпня 2018 року в москві, після матчу відбірного раунду Ліги чемпіонів проти московського "спартака", який закінчився з рахунком 0-0, показав фанатам московського клубу на трибунах щитки з кольорами українського прапору.

Це викликало бурхливу реакцію російських фанатів в інтернеті та офіційних осіб, які почали вимагати покарати футболіста за ці дії. Тоді депутат держдуми рф дмитро свищев заявив, що український захисник Хачеріді має бути покараний за демонстрацію прапора України після матчу-відповіді.

Упевнений, просто так це не пройде. У "спартака" дуже вимогливі вболівальники, а сам клуб досить авторитетний і шановний не тільки в росії, а й у світі. Такі вчинки не повинні залишатися безкарними

- заявляв тоді депутат.

Зазначимо, що після завершення кар’єри Хачеріді працював у київському "Динамо" селекціонером. Однак, нещодавно стало відомо, що захисника було звільнено зі столичного клубу. В мережі існують чутки, що Хачеріді було звільнено після розбіжностей щодо трансферної політики "Динамо".

Окрім Хачеріді, було звільнено й іншого ексфутболіста Артема Кравця, який був радником президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса.

Повідомляється, що Кравець та Хачеріді знаходили для "Динамо" потенційних новачків, але керівництво систематично відмовлялося від угод, якщо вартість гравців перевищувала один мільйон євро, надаючи перевагу значно дешевшим кандидатурам.

Сам Кравець днями в соцмережі Instagram повідомив, що залишив посаду в столичному клубі, де він був радником президента з розвитку дитячо-юнацького футболу. 

Нагадаємо

Одеський "Чорноморець" за результатами сезону 2024/2025 вилетів до Першої Ліги, зайнявши останнє, 16 місце. Наразі після трьох турів, "моряки" з двома перемогами та однією нічиєю займають друге місце в таблиці. Київське "Динамо" достроково, за тур до фінішу, забезпечило собі золоті медалі чемпіонів України.

Павло Башинський

