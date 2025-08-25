$41.280.07
Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Хачериди подписал контракт с клубом Первой лиги

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди присоединился к одесскому "Черноморцу", выступающему в Первой лиге. Ранее Хачериди работал селекционером в "Динамо", откуда был уволен.

Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Хачериди подписал контракт с клубом Первой лиги

Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди присоединился к одесскому «Черноморцу», выступающему в Первой лиге.

Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление клуба.

Детали

Долгожданное подписание. ФК «Черноморец» рад объявить о подписании опытного защитника Евгения Хачериди. Евгений – многократный чемпион Украины, обладатель национальных трофеев, участник Евро в составе сборной Украины. Теперь его опыт и надежность будут работать на команду моряков

- говорится в сообщении. 

Дополнение

Евгений Хачериди - родился 28 июля 1987 года в Мелитополе. Воспитанник ФК «Мелиополь». Играл в командах: «Олком» Мелитополь, «Металлург-2» Запорожье, «Волынь» Луцк, «Динамо-2» и «Динамо» Киев, «ПАОК» (Салоники, Греция), «Динамо» (Брест, Беларусь). После завершения карьеры выступал за любительские «Штурм» Иванков, «Авангард» Лозовая. Вместе с киевским «Динамо» трижды становился чемпионом Украины, обладателем Кубка (2 раза) и Суперкубка (3) страны.

Во время выступления за «ПАОК» попал в «скандал» с россиянами - 15 августа 2018 года в Москве, после матча отборочного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака», который закончился со счетом 0-0, показал фанатам московского клуба на трибунах щитки с цветами украинского флага.

Это вызвало бурную реакцию российских фанатов в интернете и официальных лиц, которые стали требовать наказать футболиста за эти действия. Тогда депутат госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что украинский защитник Хачериди должен быть наказан за демонстрацию флага Украины после ответного матча.

Уверен, просто так это не пройдет. У «Спартака» очень требовательные болельщики, а сам клуб достаточно авторитетный и уважаемый не только в России, но и в мире. Такие поступки не должны оставаться безнаказанными

- заявлял тогда депутат.

Отметим, что после завершения карьеры Хачериди работал в киевском «Динамо» селекционером. Однако, недавно стало известно, что защитник был уволен из столичного клуба. В сети существуют слухи, что Хачериди был уволен после разногласий относительно трансферной политики «Динамо».

Кроме Хачериди, был уволен и другой экс-футболист Артем Кравец, который был советником президента «бело-синих» Игоря Суркиса.

Сообщается, что Кравец и Хачериди находили для «Динамо» потенциальных новичков, но руководство систематически отказывалось от сделок, если стоимость игроков превышала один миллион евро, отдавая предпочтение значительно более дешевым кандидатурам.

Сам Кравец на днях в соцсети Instagram сообщил, что покинул пост в столичном клубе, где он был советником президента по развитию детско-юношеского футбола. 

Напомним

Одесский «Черноморец» по результатам сезона 2024/2025 вылетел в Первую Лигу, заняв последнее, 16 место. Сейчас после трех туров, «моряки» с двумя победами и одной ничьей занимают второе место в таблице. Киевское «Динамо» досрочно, за тур до финиша, обеспечило себе золотые медали чемпионов Украины.

Павел Башинский

