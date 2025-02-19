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"Один із найгірших виконавців пенальті": тренер "Аталанти" розкритикував героя фіналу Ліги Європи 2024

Київ • УНН

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Гасперіні розкритикував Лукмана за нереалізований пенальті в матчі з "Брюгге", який призвів до вильоту з Ліги чемпіонів. Гравець емоційно відреагував на критику тренера в соцмережах.

Після вильоту з Ліги чемпіонів наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні розкритикував одного з найбільш заслужених гравців команди - дісталося Адемолі Лукману, який у минулому році став героєм фіналу Ліги Європи.

Передає УНН із посиланням на Der Spiegel.

Аталанта Бергамо вибула з Ліги чемпіонів після матчу з Брюгге (1:3), у плей-офф у вівторок, 18 лютого.

Головний тренер "Аталанти" Джан Пьєро Гасперіні розкритикував нападника Адемолу Лукмана за нереалізований пенальті, який, на думку тренера, півзахісник національної збірної Нігерії ніколи не повинен був виконувати. 

Він хотів пробити, бо вже забив гол. Він взяв м'яч, хоча Ретегі і Де Хесус забили. Він взяв м'яч, хоча Ретегі і Де Кетелаере були доступні. Навіть на тренуваннях у нього жалюгідні показники. Мені не подобається те, що зробив Лукман

- сказав Гасперіні після гри.

 

Довідково

Незважаючи на те, що "Аталанта" з Бергамо була фаворитом у матчі плей-офф Ліги чемпіонів проти "Брюгге", у вівторок, 18 лютого, втім італійський футбольний клуб вилетів з турніру, зазнавши поразки з рахунком 1:3. Невдача, після поразки 2:1 в першому матчі, сталася, коли Сімон Міньйоле, бельгійський футболіст, воротар збірної Бельгії та "Брюгге", відбив пенальті Адемоли Лукмана за рахунку 1:3.

Реакція Лукмана

Лукман, який народився в Англії і виступає за збірну Нігерії, гнівно відреагував на критику свого тренера: "Виділяти його таким чином не тільки боляче, але й глибоко зневажливо. Не в останню чергу через величезну наполегливу роботу та відданість, яку я докладаю щодня, щоб допомогти цьому клубу та неймовірним уболівальникам Бергамо досягти успіху", - написав 27-річний футболіст в Instagram.

Ліга Чемпіонів повертається: перші матчі, фаворити, де дивитися 11.02.25, 09:08 • 194109 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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