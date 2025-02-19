«Один из худших исполнителей пенальти": тренер „Аталанты“ раскритиковал героя финала Лиги Европы 2024
Киев • УНН
Гасперини раскритиковал Лукмана за нереализованный пенальти в матче с «Брюгге», который привел к вылету из Лиги чемпионов. Игрок эмоционально отреагировал на критику тренера в соцсетях.
После вылета из Лиги чемпионов наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини раскритиковал одного из самых заслуженных игроков команды - досталось Адемоле Лукману, который в прошлом году стал героем финала Лиги Европы.
Передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.
Аталанта Бергамо выбыла из Лиги чемпионов после матча с Брюгге (1:3), в плей-офф во вторник, 18 февраля.
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини раскритиковал нападающего Адемолу Лукмана за нереализованный пенальти, который, по мнению тренера, полузащитник национальной сборной Нигерии никогда не должен был исполнять.
Он хотел пробить, потому что уже забил гол. Он взял мяч, хотя Ретеги и Де Хесус забили. Он взял мяч, хотя Ретеги и Де Кетелаере были доступны. Даже на тренировках у него жалкие показатели. Мне не нравится то, что сделал Лукман
Справочно
Несмотря на то, что «Аталанта» из Бергамо была фаворитом в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Брюгге», во вторник, 18 февраля, впрочем итальянский футбольный клуб вылетел из турнира, потерпев поражение со счетом 1:3. Неудача, после поражения 2:1 в первом матче, произошла, когда Симон Миньоле, бельгийский футболист, вратарь сборной Бельгии и «Брюгге», отбил пенальти Адемолы Лукмана при счете 1:3.
Реакция Лукмана
Лукман, который родился в Англии и выступает за сборную Нигерии, гневно отреагировал на критику своего тренера: «Выделять его таким образом не только больно, но и глубоко пренебрежительно. Не в последнюю очередь из-за огромной упорной работы и преданности, которую я прилагаю каждый день, чтобы помочь этому клубу и невероятным болельщикам Бергамо добиться успеха», - написал 27-летний футболист в Instagram.
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