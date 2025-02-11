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Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Киев  •  УНН

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11 февраля стартуют матчи 1/16 финала Лиги Чемпионов с четырьмя парами команд. Брест встретится с ПСЖ, Реал с Манчестер Сити, Боруссия со Спортингом, а ПСВ с Ювентусом.

Во вторник, 11 февраля, в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Чемпионов сойдутся французские «Брест» и «ПСЖ», мадридский «Реал» Андрея Лунина поборется с «Манчестер Сити», «Боруссия» посетит «Спортинг», а «ПСВ» померится силами с «Ювентусом». УНН рассказывает о первых матчах Лиги Чемпионов, кто фаворит противостояний, и где смотреть поединки. 

Французское дерби

В первом матче 1/16 Лиги Чемпионов сойдутся французские команды - «Брест» и «Пари Сен-Жермен». Поединок, который начнется в 19:45, пройдет на стадионе «Стад де Рудуру» в Генгаме.  

«Брест» и „ПСЖ“ в этом сезоне дважды встречались в рамках Лиги 1. В сентябре в рамках 4 тура чемпионата Франции, «парижане» праздновали победу - 3:1, проигрывая по ходу матча, а уже в феврале «ПСЖ» в гостях сокрушил «Брест» - 5:2. 

В предстоящем матче «парижанам» не поможет основной полузащитник Уоррен Заир-Эмери, который лечится после травмы лодыжки. Также «ПСЖ» потерял несколько ключевых игроков, в частности Марко Асенсио, который был отдан в аренду в «Астон Виллу», а также Рандаля Коло Муани, которого отдали в аренду в «Ювентус». Также покинул команду основной центральный защитник Милан Шкриньяр, которого отдали в аренду в «Фенербахче». Кроме того, полузащитник Хави Симонс перешел в «РБ Лейпциг» за 50 млн евро. 

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Однако стоит напомнить, что «ПСЖ» в зимнее трансферное окно усилился грузином из «Наполи» Хвичей Кварацхелией, который уже успел забить за новую команду и отдать голевую передачу. 

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В то же время «Бресту», который в нынешнем розыгрыше ЛЧ уступал донецкому «Шахтеру»,  не помогут защитник Брэдли Локо и полузащитник Жонас Мартен, которые уже длительное время находятся в лазарете команды. 

Букмекеры отдают уверенную победу «ПСЖ» - 1,4. На победу «Бреста» можно поставить с коэффициентом - 7,3, а на ничью - 5,1. 

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В девятый раз за последние 5 лет 

Во втором матче субботы в 22:00 мадридский «Реал», за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, посетит на Этихад Стэдиум «Манчестер Сити». 

Последний раз команды встречались в апреле прошлого года в рамках 1/4 Лиги Чемпионов. Тогда в первом матче команды сыграли в боевую ничью - 3:3, а в ответном поединке поединок перешел к послематчевым пенальти (1:1), где благодаря двум сейвам Андрея Лунина, «сливочные» оказались сильнее «горожан». 

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В целом же команды за последние 5 лет встречались 8 раз. Мадридский «Реал» сейчас лидирует в Ла лиге, находясь на первом месте, что не скажешь о подопечных Гвардиолы, которые расположились на 5 месте и понемногу приходят в себя после серии неудач. 

В прошлом туре «Реал» в мадридском дерби против «Атлетико» сыграл вничью - 1:1, а «Мансити» одержал волевую победу против «Лейтон Ориент», команды из 3 по силы дивизиона Англии. 

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«Манчестер Сити» в зимнее межсезонье усилился Омаром Мармушем за 75 млн евро и Абдукадиром Хусановым за 40 млн евро. 

В предстоящем матче «Манчестер Сити» не поможет вингер Жереми Доку, полузащитник Родри, и Витор Рейс, которого приобрели у Палмейрас зимой за 37 млн евро. В то же время за «Реал» не сыграют защитники Давид Алаба, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, а также крайний полузащитник Лукас.

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Букмекеры не имеют явного победителя противостояния, давая почти одинаковые шансы. На победу «Реала» дают коэффициент - 2,9, а на «Манчестер Сити» - 2,3. Ничья оценивается в 3,7. 

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«Боруссия» с новым тренером постарается испортить настроение »Спортингу»

Третий матч пройдет на стадионе «Эштадиу Жозе Алвеладе», куда к местному «Спортингу» приедет дортмундская «Боруссия» во главе с новым тренером Нико Ковачем. Последний раз команды встречались в 2021 году в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. 

Тогда команды праздновали по одной победе. В первом матче «Боруссия» у себя дома минимально переиграла португальцев - 1:0, а в ответном матче уже «Спортинг» оказался сильнее - 3:1.

«Боруссия» сейчас находится на 11 месте в таблице, уступив в прошлом туре „Штутгарту“ - 2:1. В то же время «Спортинг», сыграв вничью с «Порту» - 1:1, продолжает лидировать в чемпионате Португалии. 

В предстоящем матче «Боруссии» не поможет левый защитник Рами Бенсебаини и полузащитник Феликс Нмеча, которые лечатся после травм. За «Спортинг» в этом матче не сыграют нападающие Жени Катаму и Нуну Сантуш, а также полузащитник Мортен Юльманн.

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Букмекеры отдают незначительное преимущество «Спортингу» с коэффициентом - 2,3. На победу «Боруссии» можно поставить с коэффициентом 3,05, а на ничью - 3,6.

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«ПСВ» снова померяется силами с »Ювентусом»

Еще в одном матче вторника на «Allianz Stadium» в Турине сойдутся местный «Ювентус» и голландский «ПСВ». Команды уже в этом сезоне играли друг против друга. В первом туре Лиги чемпионов «зебры» оказались сильнее «ПСВ» - 3:1. 

«Ювентус» ныне находится на 5 месте в Серии А, переиграв в прошлом туре „Комо“ - 2:1, а „ПСВ“ делит первое место с „Аяксом“, имея по 51 очку. 

Как уже отмечалось, «Ювентус» усилился Коло Муани, который в 5 матчах за новую команду, забил 5 голов. В то же время «ПСВ» потерял несколько своих игроков, подписав при этом Тайрелла Маласию из «Манчестер Юнайтед». 

Перед поединком обе команды недосчитались нескольких ключевых игроков. В частности, в этом матче за «старую синьору» не сыграют Бремер, Калюлю, Хуан Кабаль, Андреа Камбьясо, а также Аркадиуш Милик. 

«ПСВ» не помогут Оливье Боскальи, Сержиньо Дест, Фоде Фофана, Ричард Ледесма, Рикардо Пепи и Малик Тильман. 

Бумекеры отдают уверенную победу «Ювентусу». На победу «зебр» можно поставить с коэффициентом - 1,9, а на победу «ПСВ» - 4,1. На ничью - 3,5. 

Прямые трансляции матчей в прямом эфире покажет сервис Мегого. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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