"Шахтер" проиграл "Боруссии" и завершает выступления в Лиге чемпионов
Киев • УНН
"Шахтер" уступил "Боруссии" в Дортмунде со счетом 1:3 в решающем матче. Семь набранных очков оказались недостаточными для выхода в плей-офф.
"Шахтер" завершает еврокубковый сезон поражением в Дортмунде. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.
Детали
Дончане проиграли "Боруссии" со счетом 1:3, потеряв шансы на выход в плей-офф.
Поединок начался неудачно для "Шахтера" - немецкий клуб быстро вышел вперед благодаря дублю Гирраси, который отличился на 17-й и 44-й минутах. Украинская команда сократила отставание после гола Гомеса в начале второго тайма, но финальную точку поставил Бенсебаини, забив третий мяч в ворота дончан на 80-й минуте.
Итоговые семь очков в группе оказались недостаточными для продолжения борьбы в турнире, а неудача "Динамо" в Лиге Европы означает, что все украинские клубы завершают свои еврокубковые выступления в этом сезоне.
"Шахтер" сыграет решающий матч с „Боруссией“: что нужно для прохода дальше29.01.25, 19:42 • 16975 просмотров