"Шахтар" програв "Борусії" та завершує виступи у Лізі чемпіонів
Київ • УНН
"Шахтар" поступився "Борусії" в Дортмунді з рахунком 1:3 у вирішальному матчі. Сім набраних очок виявилися недостатніми для виходу в плей-оф.
"Шахтар" завершує єврокубковий сезон поразкою в Дортмунді. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.
Деталі
Донеччани програли "Борусії" з рахунком 1:3, втративши шанси на вихід у плей-оф.
Поєдинок розпочався невдало для "Шахтаря" - німецький клуб швидко вийшов уперед завдяки дублю Гіррасі, який відзначився на 17-й і 44-й хвилинах. Українська команда скоротила відставання після голу Гомеса на початку другого тайму, але фінальну крапку поставив Бенсебаїні, забивши третій м’яч у ворота донеччан на 80-й хвилині.
Підсумкові сім очок у групі виявилися недостатніми для продовження боротьби в турнірі, а невдача "Динамо" в Лізі Європи означає, що всі українські клуби завершують свої єврокубкові виступи цього сезону.
"Шахтар" зіграє вирішальний матч з "Борусією": що потрібно для проходу далі29.01.25, 19:42 • 28118 переглядiв