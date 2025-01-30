"Шахтар" програв "Борусії" та завершує виступи у Лізі чемпіонів

"Шахтар" завершує єврокубковий сезон поразкою в Дортмунді. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.

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Донеччани програли "Борусії" з рахунком 1:3, втративши шанси на вихід у плей-оф.

Поєдинок розпочався невдало для "Шахтаря" - німецький клуб швидко вийшов уперед завдяки дублю Гіррасі, який відзначився на 17-й і 44-й хвилинах. Українська команда скоротила відставання після голу Гомеса на початку другого тайму, але фінальну крапку поставив Бенсебаїні, забивши третій м’яч у ворота донеччан на 80-й хвилині.

Підсумкові сім очок у групі виявилися недостатніми для продовження боротьби в турнірі, а невдача "Динамо" в Лізі Європи означає, що всі українські клуби завершують свої єврокубкові виступи цього сезону.

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