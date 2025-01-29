"Шахтар" зіграє вирішальний матч з "Борусією": що потрібно для проходу далі

Гірники зустрінуться з дортмундською "Борусією". У букмекерів та експертів фаворити – німці. Втім, "Шахтарю" потрібно вигравати та робити це вкрай переконливо, передає УНН.

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Донецький "Шахтар" може закінчити свою боротьбу в Лізі чемпіонів. Гірники зіграють восьму гру в найпрестижнішому турнірі Європи. Наша команда прилетіла в Німеччину, аби зустрітися з тамтешньою дортмундською "Борусією". Німці посідають в євролізі 14 місце і майже забезпечили собі прохід в наступний раунд, за сумою семи ігор у них – 12 очків. "Шахатар" серед 36 команд йде на 27 місці з 10 балами. Щоб продовжити боротьбу гірники мають ввійти бодай в список кращих 24 команд. Зробити це буде надскладно.

Новий формат Ліги чемпіонів

Аби осягнути всю важливість останньої гри "Шахтаря" в основному раунді Ліги чемпіонів, треба нагадати про новий незвичний формат цього турніру. Раніше 32 команди ділили на 8 груп по 4 в кожній. У плей-офф виходили два колективи. Зараз система змінилася кординально. Тепер в еврочемпіонаті грають 36 клубів. Немає квартетів, є лише одна велика таблиця. Кожна команда проводить 8 матчів. Проти кого саме, на виїзді чи удома – визначає жеребкування. Як ми вже писали, перші 24 клуби проходять далі. Вісім з них відразу в одну шістнадцяту фіналу плей-офф, шістнадцять останніх грають між собою стикові матчі, аби визначити другу вісімку. Тож, якщо гірники потраплять в наступний раунд - їм треба буде ще "попотіти" два матчі, щоб потрапити в, скажімо так, "остаточне плей-офф". Система, без сумніву, складна. Втім, все що потрібно "Шахтарю" це перемагати "Боруссію" й робити це з розгромним рахунком.

Чи переможе "Шахтар"?

За спортивну форму команди найбільше кажуть результати матчів сезону. В чемпіонаті України гірники йдуть на третьому місці. З 16 зіграних матчів у них 10 перемог, 3 поразки та 3 нічиї. Від лідера "Динамо" вони відстають на 10 балів, проте мають гру у запасі. Також гірники продовжують боротьбу в кубку України. Команда має зустрітися в одній четвертій фіналу проти "Олександрії". В Лізі чемпіонів справи йдуть далеко не так "класно".

Турнір почали з нульової нічиї проти італійської "Болоньї". Наступний матч програли 0:3 Аталанті. Третій тур і знову програш лондонському "Арсеналу" - 0:1. Далі були: перемога 2:1 проти швейцарського "Янг Бойз", поразка голландському ПСВ - 2:3, та знову перемога над французьким "Брестом" - 2:0. Загалом підопічні Маріно Пушича виграли 2 матчі, 4 програли та один звели у нічию. Проте, серед поразок, дійсно, "без шансів" було лише проти "Аталанти". Інші ж ігри провели конкурентно.

Дортмундська "Боруссія" не стабільно грає в національному чемпіонаті. Займає 11 місце серед 18 клубів. В активі "Боруссії" всього 7 перемог з 19 зіграних матчів, 7 поразок та 5 нічиїх. Останню гру дортмундці програли "Франкфурту" - 0:2. В кубку країни підопічні Майка Туллберга вилетіли вже у дургому раунді. В Лізі чемпіонів у німців справи йдуть відносно краще.

В першому турі вони розгромно перемогли бельгійський "Брюгге" - 3:0. В другому просто винесли шотландський "Селтік" 7:0. Третій матч і перший програм мадридському "Реалу" - 2:5. В четвертому турі "Боруссія" святкувала мінімальний 0:1. Далі: перемога на загребським "Динамо" - 0:3, поразка "Барселоні" - 2:3 та несподівана ще одна поразка "Болоньї" - 1:2. Тому "Боруссія" виграла 4 гри з семи та три програла.

Тож, зважаючи на статистику, то "Шахтар" може вигравати у "Боруссії". На це все є всі шанси. Проте, аби пройти далі рахунок має бути точно від 3:0. Наша команда має забивати чотири, п’ять, а то й шість м’ячів. Плюс до цього команди, які в турнірній таблиці стоять з 22 по 24 місця – мають програвати також з великими рахунками. Чи здійсниться бажане, чи продовжить "Шахтар" боротьбу дивіться 29 січня о 22:00.