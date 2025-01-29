"Шахтар" зіграє вирішальний матч з "Борусією": що потрібно для проходу далі

ukenru
09:48 • 53122 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 110616 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 110340 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 130191 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 161792 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214043 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172669 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151096 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125006 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109798 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 127912 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 131927 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 129131 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 131227 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 125435 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 181016 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 179570 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 311645 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 339154 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 273844 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 30917 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 64186 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 65273 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 129131 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101447 перегляди
Актуальне
"Шахтар" зіграє вирішальний матч з "Борусією": що потрібно для проходу далі

"Шахтар" зіграє вирішальний матч з "Борусією": що потрібно для проходу далі

Київ • УНН

 • 28118 перегляди

"Шахтар" зустрінеться з дортмундською "Борусією" в останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Для проходу далі українській команді потрібна переконлива перемога з великим рахунком.

Гірники  зустрінуться з дортмундською "Борусією". У букмекерів та експертів фаворити – німці. Втім, "Шахтарю" потрібно вигравати та робити це вкрай переконливо, передає УНН.

Деталі

Донецький "Шахтар" може  закінчити свою боротьбу в Лізі чемпіонів. Гірники зіграють восьму гру в найпрестижнішому турнірі Європи. Наша команда прилетіла в Німеччину, аби зустрітися з тамтешньою дортмундською "Борусією". Німці посідають в євролізі 14 місце і майже забезпечили собі прохід в наступний раунд, за сумою семи ігор у них – 12 очків. "Шахатар" серед 36 команд йде на 27 місці з 10 балами. Щоб продовжити боротьбу гірники мають ввійти бодай в  список кращих 24 команд. Зробити це буде надскладно.

Новий формат Ліги чемпіонів

Аби осягнути всю важливість останньої гри "Шахтаря" в основному раунді Ліги чемпіонів, треба нагадати про новий незвичний формат цього турніру. Раніше 32 команди ділили на 8 груп по 4 в кожній. У плей-офф виходили два колективи. Зараз система змінилася кординально. Тепер в еврочемпіонаті грають 36 клубів. Немає квартетів, є лише одна велика таблиця. Кожна команда проводить 8 матчів. Проти кого саме, на виїзді чи удома – визначає жеребкування. Як ми вже писали, перші 24 клуби проходять далі. Вісім з них відразу в одну шістнадцяту фіналу плей-офф, шістнадцять останніх грають між собою стикові матчі, аби визначити другу вісімку. Тож, якщо гірники потраплять в наступний раунд - їм треба буде ще "попотіти" два матчі, щоб потрапити в, скажімо так, "остаточне плей-офф". Система, без сумніву, складна. Втім, все що потрібно "Шахтарю" це перемагати "Боруссію" й робити це з розгромним рахунком.

Чи переможе "Шахтар"?

За спортивну форму команди найбільше кажуть результати матчів сезону. В чемпіонаті України гірники йдуть на третьому місці. З 16 зіграних матчів у них 10 перемог, 3 поразки та 3 нічиї. Від лідера "Динамо" вони відстають на 10 балів, проте мають гру у запасі. Також гірники продовжують боротьбу в кубку України. Команда має зустрітися в одній четвертій фіналу проти "Олександрії". В Лізі чемпіонів справи йдуть далеко не так "класно".

Турнір почали з нульової нічиї проти італійської "Болоньї". Наступний матч програли 0:3 Аталанті. Третій тур і знову програш лондонському "Арсеналу" - 0:1. Далі були: перемога 2:1 проти швейцарського "Янг Бойз", поразка голландському ПСВ - 2:3, та знову перемога над французьким  "Брестом" - 2:0. Загалом підопічні Маріно Пушича виграли 2 матчі, 4 програли та один звели у нічию. Проте, серед поразок, дійсно, "без шансів" було лише проти "Аталанти". Інші ж ігри провели конкурентно.

Дортмундська "Боруссія" не стабільно грає в національному чемпіонаті. Займає 11 місце серед 18 клубів. В активі "Боруссії" всього 7 перемог з 19 зіграних матчів, 7 поразок та 5 нічиїх. Останню гру дортмундці програли "Франкфурту" - 0:2. В кубку країни підопічні Майка Туллберга вилетіли вже у дургому раунді.  В Лізі чемпіонів у німців справи йдуть відносно краще.

В першому турі вони розгромно перемогли бельгійський "Брюгге" - 3:0.  В другому просто винесли шотландський "Селтік" 7:0. Третій матч і перший програм мадридському "Реалу" - 2:5. В четвертому турі "Боруссія" святкувала мінімальний 0:1. Далі: перемога на загребським "Динамо" - 0:3, поразка "Барселоні" - 2:3 та несподівана ще одна поразка "Болоньї" - 1:2. Тому "Боруссія" виграла 4 гри з семи та три програла.

Тож, зважаючи на статистику, то "Шахтар" може вигравати у "Боруссії". На це все є всі шанси. Проте, аби пройти далі рахунок має бути точно від 3:0. Наша команда має забивати чотири, п’ять, а то й шість м’ячів. Плюс до цього команди, які в турнірній таблиці стоять  з 22 по 24 місця – мають програвати також з великими рахунками. Чи здійсниться бажане, чи продовжить "Шахтар" боротьбу дивіться 29 січня о 22:00.

Олександр Карамушка

Олександр Карамушка

Спорт
nimechchynaНімеччина

Звернутися з питань розміщення реклами