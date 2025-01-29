"Шахтер" сыграет решающий матч с „Боруссией“: что нужно для прохода дальше

Горняки встретятся с дортмундской "Боруссией". У букмекеров и экспертов фавориты - немцы. Впрочем, "Шахтеру" нужно выигрывать и делать это крайне убедительно, передает УНН.

Детали

Донецкий "Шахтер" может закончить свою борьбу в Лиге чемпионов. Горняки сыграют восьмую игру в самом престижном турнире Европы. Наша команда прилетела в Германию, чтобы встретиться с дортмундской "Боруссией". Немцы занимают в евролиге 14 место и почти обеспечили себе проход в следующий раунд, по сумме семи игр у них - 12 очков. "Шахтер" среди 36 команд идет на 27 месте с 10 баллами. Чтобы продолжить борьбу горняки должны войти хотя бы в список лучших 24 команд. Сделать это будет сверхсложно.

Новый формат Лиги чемпионов

Чтобы понять всю важность последней игры "Шахтера" в основном раунде Лиги чемпионов, надо напомнить о новом необычном формате этого турнира. Ранее 32 команды делили на 8 групп по 4 в каждой. В плей-офф выходили два коллектива. Сейчас система изменилась кординально. Теперь в еврочемпионате играют 36 клубов. Нет квартетов, есть лишь одна большая таблица. Каждая команда проводит 8 матчей. Против кого именно, на выезде или дома - определяет жеребьевка. Как мы уже писали, первые 24 клуба проходят дальше. Восемь из них сразу в одну шестнадцатую финала плей-офф, шестнадцать последних играют между собой стыковые матчи, чтобы определить вторую восьмерку. Поэтому, если горняки попадут в следующий раунд - им надо будет еще "попотеть" два матча, чтобы попасть в, скажем так, "окончательное плей-офф". Система, без сомнения, сложная. Впрочем, все что нужно "Шахтеру" это побеждать "Боруссию" и делать это с разгромным счетом.

Победит ли "Шахтер"?

За спортивную форму команды больше всего говорят результаты матчей сезона. В чемпионате Украины горняки идут на третьем месте. Из 16 сыгранных матчей у них 10 побед, 3 поражения и 3 ничьи. От лидера "Динамо" они отстают на 10 баллов, однако имеют игру в запасе. Также горняки продолжают борьбу в кубке Украины. Команда должна встретиться в одной четвертой финала против "Александрии". В Лиге чемпионов дела идут далеко не так "классно".

Турнир начали с нулевой ничьи против итальянской "Болоньи". Следующий матч проиграли 0:3 Аталанте. Третий тур и снова проигрыш лондонскому "Арсеналу" - 0:1. Далее были: победа 2:1 против швейцарского "Янг Бойз", поражение голландскому ПСВ - 2:3, и снова победа над французским "Брестом" - 2:0. В общем подопечные Марино Пушича выиграли 2 матча, 4 проиграли и один свели в ничью. Однако, среди поражений, действительно, "без шансов" было только против "Аталанты". Остальные же игры провели конкурентно.

Дортмундская "Боруссия" не стабильно играет в национальном чемпионате. Занимает 11 место среди 18 клубов. В активе "Боруссии" всего 7 побед из 19 сыгранных матчей, 7 поражений и 5 ничьих. Последнюю игру дортмундцы проиграли "Франкфурту" - 0:2. В кубке страны подопечные Майка Туллберга вылетели уже в дургом раунде. В Лиге чемпионов у немцев дела идут относительно лучше.

В первом туре они разгромно победили бельгийский "Брюгге" - 3:0. Во втором просто вынесли шотландский "Селтик" 7:0. Третий матч и первая программа мадридскому "Реалу" - 2:5. В четвертом туре "Боруссия" праздновала минимальный 0:1. Далее: победа на загребским "Динамо" - 0:3, поражение "Барселоне" - 2:3 и неожиданное еще одно поражение "Болонье" - 1:2. Поэтому "Боруссия" выиграла 4 игры из семи и три проиграла.

Поэтому, учитывая статистику, то "Шахтер" может выигрывать у "Боруссии". На это все есть все шансы. Однако, чтобы пройти дальше счет должен быть точно от 3:0. Наша команда должна забивать четыре, пять, а то и шесть мячей. Плюс к этому команды, которые в турнирной таблице стоят с 22 по 24 места - должны проигрывать также с крупными счетами. Осуществится ли желаемое, продолжит ли "Шахтер" борьбу смотрите 29 января в 22:00.